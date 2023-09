Bombe e munizioni a casa del defunto ufficiale dell’Esercito, per lo sgombero servono gli artificieri

Genova. Un anziano ex ufficiale dell’Esercito, deceduto un mese fa, aveva collezionato a casa propria diversi pezzi di artiglieria, munizioni e persino bombe a mano.

Un piccolo arsenale scoperto dalla figlia del defunto qualche settimana fa nel momento in cui si è trovata a svuotare l’appartamento, in via Cecchi, nel quartiere genovese della Foce.

Si trattava di materiale estremamente delicato ed è per questo che la donna si è rivolta a forze dell’ordine e vigili del fuoco per concordare un’operazione di sgombero in sicurezza.

Stamani l’intervento messo in atto dal nucleo artificieri di polizia e vigili del fuoco. Non è stato necessario evacuae il palazzo ma la strada è stata chiusa per precauzione. Via Cecchi è stata interdetta al traffico per un paio d’ore con l’ausilio della polizia locale.

Nei giorni scorsi una granata era stata trovata in un appartamento nel quartiere di Quezzi. Per l’arma posseduta un uomo di 52 anni è stato arrestato.