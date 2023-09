Bollette pazze in valle Stura: centinaia di avvisi di pagamento per soldi già versati

Genova. Sono centinaia gli avvisi di pagamento che in questi giorni hanno raggiunto attraverso raccomandata altrettante famiglie di residenti della valle Stura, per invitare i cittadini ad affrettarsi a pagare le ultime bollette per le utenze dell’acqua nonostante queste siano state già saldate in precedenza.

Questa la brutta sorpresa arrivata ‘in cassetta’ in questi giorni in oltre cinquecento abitazioni della vallata dell’entroterra, la cui rete idrica è affidata ad Amter, controllata da Iren, che gestisce il servizio idrico integrato di tutto il ponente della provincia genovese.

Una vera e propria ondata di ‘bollette pazze’ che ha creato qualche ora di mal di pancia ai cittadini, che si sono trovati a gestire un addebito ulteriore nonostante avessero già sostenuto la spesa. “E’ successo anche a me – spiega il sindaco di Masone Omar Missarelli – mentre in queste ore abbiamo ricevuto decine di segnalazioni e lamentele”.

L’amministrazione civica si è subito attivata per cercare di capire che cosa fosse successo, ricevendo direttamente da Iren la spiegazione di un “errore tecnico” al quale si sarebbe subito provato a trovare causa e rimedio. “Ovviamente come comune abbiamo fatto presente che il recupero di questa situazione non può essere demandato alla responsabilità dei cittadini, soprattutto se anziani. Nessuno dovrebbe recarsi allo sportello o perdere tempo dietro a complicati passaggi on line per rimediare ad un errore non suo. Auspico che l’azienda, a cui abbiamo già chiesto chiarimenti ed un intervento in questo senso, possa trovare un modo per non recare ulteriore disturbo ai nostri cittadini“.