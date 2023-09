Bocce, campionati giovanili: titolo italiano per i genovesi Maria Vittoria Berengan e Dylan Donati

Genova. Si è consumato sui campi genovesi dello Zerbino, l’ultimo atto dei campionati italiani giovanili ospitati dall’Abg e diretti dall’arbitro Luciano Fiandino.

Il titolo della specialità a coppie categoria Under 12/15, lo ha catturato il tandem di casa composto da Maria Vittoria Berengan e Dylan Donati. I giovani portacolori dell’Abg hanno superato in finale per 13-11, i droneresi della Valle Maira, Fabio Musso e Thomas Rinaudo.

Medaglie di bronzo per Gioele Nicolino – Manuele Marengo, della Valle Po Paesana, sconfitti 13-6 dai genovesi, e Aline Leger – Gabriele Jordan, della Petanque Variney, battuti 13-0 dai valligiani.

Il podio Under12/15

E’ finito ad un ligure, anche il titolo individuale Under 18. A fregiarsene è stato Junior Massimo Ambesi. L’atleta della ventimigliese Roverino ha respinto l’ultimo assalto portato da Nicolò Moine dell’Auxilium Saluzzo, prevalendo sul filo di lana per 13-12.

Terza posizione per Matteo Rinaudo della Centallese e Viola Oliveri dell’Abg, superati rispettivamente 13-7 dal futuro campione italiano e 13-5 dal saluzzese.