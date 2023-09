Big Data, Comune di Genova si affida a Liguria Digitale per lo studio dei city users: incarico da 43mila euro

Genova. Sarà Liguria Digitale di Regione Liguria l’azienda che aiuterà il Comune di Genova a gestire e analizzare i dati relativi ai city users per capire i flussi all’interno della città, appunto, di residenti e turisti e poter in qualche modo dirigere le politiche sociali e urbanistiche dell’amministrazione civica.

Un affidamento in realtà quasi scontato, visto che di fatto Liguria Digitale, società per azioni con capitale pubblico, da tempo ha in gestione molti servizi di gestione dei big data a Genova e in Liguria, a partire dalla sanità, nonché “svolge compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo del- la società dell’informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell’innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci”. Il costo del servizio si aggirerà ai 43 mila euro.

Il servizio si chiamerà Analitycs City Users e ha lo scopo di fornire un’analisi dei big data con l’obiettivo di monitorare diverse tipologie e gruppi di utenti che vivono e visitano il Comune di Genova e il territorio metropolitano genovese. In questo modo si potrà sviluppare “un’analisi degli utenti abitanti, abitanti nel fine settimana, lavoratori, turisti e visitatori giornalieri, capire la portata dei flussi turistici, individuando la provenienza dei visitatori, il periodo di permanenza, il loro spostamento e le località maggiormente frequentate, permettendo di adeguare le politiche di attrazione turistica alla tipologia del fenomeno realmente presente sul territorio osservato”.

Inoltre permetterò di individuare, per ogni settimana ed ogni mese del periodo di riferimento, “la media giornaliera degli individui presenti nel territorio Comunale e metropolitano di Genova nonché il numero di coloro presenti nel weekend o che lavorano nell’area di riferimento al fine di valutare l’impatto sui trasporti e i collegamenti, definire correttamente le politiche della mobilità e dei servizi occorrenti”.

Una analisi che permetterà quindi, in definitiva, di capire quante persone si muovono a Genova, quanti ci vivono, quanti ci lavorano e quanti ci transitano. Uno strumento in più per capire il destino di una città da tempo alle prese con uno dei più evidenti inverni demografici dell’Unione Europe. E forse questo sistema permetterà di trovare una dato univoco per la politica, evitando nuove polemiche, strumentalizzazioni e entusiasmo fuori luogo. O forse no?