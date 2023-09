“Below Deck”, in arrivo la stagione del reality cult negli Usa ambientata a Genova

Genova. A un anno delle riprese, debutterà a brevissimo sugli schermi statunitensi – per poi arrivare in Italia attraverso piattaforme streaming – la nuova stagione di un reality show amatissimo oltreoceano, “Below Beck Mediterranean”, girata interamente in Liguria e in gran parte a Genova.

“Below Deck Mediterranean” – spin-off del reality originale “Sotto coperta” – segue le vite dei membri dell’equipaggio di uno yacht di lusso che accompagna gruppi di passeggeri alla scoperta del Mediterraneo, appunto. L’ottava stagione vede la crew, capitanata dalla comandante Sandy Yawn, navigare lungo le coste della Riviera Ligure, con le facciate dei palazzi genovesi a fare da sfondo.

Tra il settembre e l’ottobre del 2022 la troupe era infatti arrivata nel capoluogo ligure per le riprese: set esclusivo il megayacht Mustique, imbarcazione di 55 metri costruita nel 2005 per un imprenditore americano appassionato di crociere. Il Mustique era partito dalle Cinque Terre, avvicinandosi via via al capoluogo ligure con l’avanzare delle riprese, e la troupe era rimasta in Liguria per due mesi. Il risultato debutterà il 26 settembre su Bravo, rete televisiva via cavo statunitense di proprietà di NBCUniversal, per poi approdare su diverse piattaforme streaming.