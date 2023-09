Sgrida ragazzini in strada e viene colpito con una mazza in faccia: 70enne in ospedale

Genova. Un uomo di circa 70anni è stato aggredito questo pomeriggio, colpito con una mazza dopo aver sgridato alcuni ragazzini che a suo dire stavano lanciando dei sassi in strada.

E’ successo poco prima delle 16 in via Maritano a Begato, in Val Polcevera. Secondo quando appreso l’uomo dopo aver sgridato i ragazzini in strada ha cominciato a litigare a distanza con un 35enne che era alla finestra.

Il diverbio però, a male parole, si è trasformato presto in un’aggressione. Il giovane infatti è sceso brandendo una mazza e ha colpito in faccia l’anziano dopo aver ribadito che doveva farsi gli affari suoi.

Il ferito è stato soccorso dai militi della Croce bianca di Bolzaneto e ricoverato in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia: nel frattempo sia i ragazzini sia l’aggressore si erano dileguati ma quest’ultimo è stato facilmente individuato e sarà denunciato.