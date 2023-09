Bassa Valbisagno, dal Municipio un nuovo bando per manifestazioni ed eventi (anche dopo Natale)

Genova. Il Municipio 3 Bassa Val Bisagno, ha indetto un bando per la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per la presentazione di proposte di manifestazioni ed eventi in ambito locale per il periodo dal 20 ottobre 2023 al 31 marzo 2024.

Il bando prevede che le proposte dovranno essere finalizzate a realizzare, sul territorio municipale, azioni volte a stimolare la partecipazione, l’inclusione, la coesione sociale, la solidarietà e l’assistenza in favore dei soggetti più deboli, anche al fine di contrastare le diversità e le discriminazioni, attraverso l’offerta di eventi che possano costituire momenti aggregativi, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità territoriale. Tra gli obiettivi anche valorizzare la cultura e le tradizioni, con particolare riferimento a quelle tipicamente genovesi e di quartiere.

“Abbiamo deciso di estendere un periodo più ampio rispetto agli anni precedenti perché è nelle nostre intenzioni dare l’opportunità di animare gli spazi dei quartieri di Quezzi, San Fruttuoso e Marassi per un periodo che vada oltre il periodo natalizio ma che traguardi fino alla prossima primavera”, sottolinea Angelo Guidi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno.

Il bando sosterrà diverse modalità di coinvolgimento dei cittadini quali: spettacoli, concerti, letture, laboratori, mercatini, eventi della tradizione locale genovese, anche natalizia, ma anche laboratori, incontri, attività volte a favorire la crescita di una rete di solidarietà nei confronti dei soggetti fragili, passeggiate, eventi a carattere aggregativo anche di carattere sportivo, percorsi didatticoeducativi, nonché anche eventi che coinvolgano gli animali d’affezione.

L‘assessore municipale Sonia Paglialunga con delega al bilancio e al commercio ribadisce che il bando ha tra i suoi obiettivi quello di “sostenere e promuovere il tessuto economico locale attraverso attività che richiamino pubblico nel territorio municipale anche dalle altre aree del nostro comune”.

Il bando prevede un importo complessivo stanziato pari a 11.150 euro e la massima somma erogabile ad ogni singolo soggetto sarà pari a 500 euro, a copertura in ogni caso al massimo del 50% delle spese sostenute. Il termine per la presentazione delle domande scade lunedì 9 ottobre alle 12.00.