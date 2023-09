Banda del buco in azione a Castelletto: volevano rubare nella casa d’aste di castello MacKenzie, ma il colpo fallisce

Genova. Avevano studiato un piano per entrare dentro castello MacKenzie e rubare le pregiate opere custodite nella casa d’aste (o forse anche parte degli antichi arredi del castello costruito da Coppedé a inizio ‘900) utilizzando un vecchio tunnel antiaereo.

I ladri, una banda ben organizzata, evidentemente erano ben informati sul fatto che il vecchio tunnel, chiuso con un cancello e poi con un muro, portava attraverso la galleria antiaerea alla porta blindata del castello.

E due sere fa sera poco prima di mezzanotte sono entrati in azione: hanno scavalcato il cancello, e sono riusciti ad allargare un buco presente nel muro fino a creare un passaggio per entrare nella galleria. Dentro si sono portati la fiamma ossidrica, un piccolo paranco e altri attrezzi. Il colpo però è fallito perché quando i ladri hanno cercato di tagliare la porta blindata utilizzando la fiamma ossidrica sono stati sentiti da uno dei custodi del castello, allarmato dall’odore di bruciato. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le volanti della polizia lasciando sul posto svariati attrezzi con cui speravano di mettere a segno il colpo.

I ladri però nel frattempo sono riusciti a fuggire, seppur a mani vuote. Ora sulla banda, che probabilmente aveva anche fatto dei sopralluoghi prima di entrare in azione, indaga la squadra mobile di Genova che ha acquisito e sta visionando le telecamere della stazione del trenino di Casella che inquadrano l’accesso al tunnel. E’ chiaro che, pur avendo fallito clamorosamente il colpo, la banda sapeva come muoversi e soprattutto probabilmente sapeva anche come come piazzare le opere rubate. Non è escluso il furto su commissione.