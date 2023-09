Bambino cade dalla bici e batte la testa, la nonna sviene dalla paura: entrambi ricoverati

La Spezia. Il nipote è caduto con la bici battendo la testa violentemente, e la nonna perde conoscenza per lo shock. Questo l’episodio accaduto ieri pomeriggio a Santo Stefano Magra, nello Spezzino, dove i soccorritori si sono trovati a dover gestire un doppio intervento.

Nel pomeriggio, poco prima della sera, il giovane, mentre girava in biciletta, è caduto battendo violentemente la testa al suolo. Da subito, oltre al dolore, ha mostrato segni di amnesia totale. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure per accompagnare il ragazzo in codice rosso, per essere trattato in shock room, al Sant’Andrea della Spezia.