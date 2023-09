“Ballo in bianco”, saranno 16 le scuole di danza liguri che prenderanno parte al grande evento in piazza Duomo a Milano

Varazze. Torna per il secondo anno l’appuntamento con il Ballo in Bianco, la grande festa della danza che si mostra pubblicamente nella lezione di sbarra classica “en plain air” più grande al mondo, in piazza Duomo a Milano.

Su invito dell’Étoile internazionale Roberto Bolle, parteciperanno al ballo collettivo di On Dance, 2300 ragazzi provenienti da tutta Italia impegnati in una lezione di sbarra classica condotta dal noto ballerino, domenica 10 settembre alle 9 e 40.

Ballo in Bianco, cui AssoDanza Italia è partner uffciale nell’organizzazione, coinvolgerà un numero di allievi mai raggiunto prima in una lezione di sbarra classica. I giovani provengono dalla rete di scuole di danza private e andranno in diretta su Rai1 in uno speciale dal cuore di Milano.

Le scuole di danza partecipanti sono oltre 200, con rappresentative da ogni regione, coordinate e gestite dai rappresentanti territoriali di ADI, che mantengono costantemente attive e partecipi le realtà associate. Sono 16 quelle liguri che prenderanno parte alla manifestazione: Armonia Sciarra, Alyat Danza, Arte Spettacolo Finale, Danseavie, Danza Re, Danzarecco, Danzastudio Varazze, Il Palcoscenico, Movart, Passodanza, Prodanza, Progetto Danza Spezia, Spaziodanza, Stella Insieme, Studio Danza Lagaccio, Vivodanza.

Sempre in piazza del Duomo, esattamente nell’area Carminati, si terranno per tutta la giornata le open class con un calendario come sempre ricchissimo di generi di danza per tutti i gusti.

L’edizione 2023 di OnDance vede ospiti eccellenti tra cui Oriella Dorella, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Massimo Bernardini oltre a fgure istituzionali e giovani tik toker.

“Fare parte di questo grande progetto e rappresentare l’importanza del lavoro educativo e formativo svolto dalle Scuole di Danza italiane è per noi motivo di orgoglio, in quanto Associazione di tutela del settore” sottolinea la presidente ADI Miriam Baldassari. “Ringraziamo di cuore Roberto Bolle di averci voluti nuovamente al suo fanco per questa meravigliosa iniziativa, che rappresenta un monito a non trascurare l’importanza di una disciplina meravigliosa, dimensione essenziale per moltissimi giovani e adulti”.