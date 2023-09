Avvocata genovese condannata a 5 anni di carcere e a un anno di libertà controllata: sottratto a un’anziana oltre 1 milione di euro

Genova. Il gup Paola Faggioni ha condannato con rito abbreviato a 5 anni di carcere Barbara Raimondo, avvocata genovese di 58 anni, figlia di uno dei più noti penalisti del foro di Genova accusata di aver sottratto a un’anziana di cui faceva l’amministratrice di sostegno oltre un milione di euro. La procura aveva chiesto sei anni di carcere.

Oltre alla condanna penale per i reati di falso e peculato, il giudice ha condannato l’avvocata anche a un anno e mezzo di libertà controllata per il reato di tentato omicidio ‘impossibile’, in quanto compiuto con un mezzo ‘non idoneo’ (il rito voodoo) e visto che tecnicamente non è un reato viene punito con una misura di sicurezza, la libertà controllata appunto.

L’avvocata infatti, mentre era intercettata dalla Finanza, aveva descritto a una conoscente, con dovizia di particolari, l’acquisto di candele per compiere un rituale di magia nera attraverso un’amica. Chiaramente il rito non aveva funzionato (l’anziana è ancora viva e vegeta) ma la contestazione penale invece ha trovato un riscontro nella sentenza.

La donna è stata anche condannata al pagamento di un milione di euro come danno erariale essendo l’amministratore di sostegno un pubblico ufficiale. Barbara Raimondo era assistita dai colleghi Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza mentre l’anziana era rappresentata come parte civile dal legale Paolo Dogliotti di Savona.

L’inchiesta di Procura e guardia di finanza era scattata dopo l’input di un ufficio del tribunale che si occupa di amministrazioni di sostegno e che aveva scoperto gli ammanchi attraverso una serie di prelievi a partire dal 2017 e spese personali fatte dalla Raimondo con i soldi dell’anziana fino a più di un milione di euro.