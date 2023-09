Avvertimenti anziché multe per alcuni illeciti del regolamento di polizia urbana, la proposta passa in Comune

Genova. Dopo il rinvio di giovedì scorso, il consiglio comunale di oggi, martedì 19 settembre, ha votato la delibera di giunta che prevede l’inserimento dell’art. 3-bis ‘informazione preventiva alla sanzione amministrativa pecuniaria’ e del comma 1-bis all’art. 28 del regolamento di polizia urbana”.

Su proposta dell’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, alcuni degli illeciti che rientrano nella questione degrado (bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica, nonché di spettacolo/intrattenimento, per la cittadinanza e i turisti nei sottopassi e sovrappassi, e sulla soglia degli altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via, e/o il suolo privato a uso pubblico) invece che essere direttamente sanzionati (200 euro) saranno oggetto di una sorta di warning nei confronti delle persone sorprese a commetterle.

La modifica è nata dopo che la scorsa estate si erano verificati alcuni casi che avevano visto la polizia locale sanzionare persone chiaramente impossibilitate a pagare la multa, senza fissa dimora e ambulanti. In questi casi, da oggi, la polizia locale formalizzerà un invito, previa identificazione del trasgressore, che avrà una valenza 180 giorni, entro i quali, se il trasgressore dovesse reiterare la condotta, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Sulla stessa sono stati presentati due odg e cinque emendamenti presentati dal consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli. La giunta ha accolto il secondo, che impegna sindaco e giunta: “ad adottare apposite misure, anche di natura emergenziale, che consentano di ridurre il numero di persone costrette a vivere per strada, mediante il potenziamento dell’assistenza sociale e dell’edilizia popolare, l’attivazione di percorsi di cura di eventuali patologie psichiche, la costituzione di gruppi di operatori con specializzazioni differenti in grado di farsi carico delle plurime esigenze connesse a tali casi nonché di verificare la possibilità di offrire a tali persone lavori di pubblica utilità in cambio di vitto e alloggio messi a disposizione dalla civica amministrazione”.

L’assessore Gambino ha dato parere positivo con alcune modifiche che vengono accettate dal proponente. Parere positivo per il primo emendamento, negativo per il secondo e il terzo. Inammissibili gli emendamenti quattro e cinque. L’ordine del giorno numero 1 è stato respinto con 35 voti negativi. Voto positivo per il consigliere Mattia Crucioli, si è astenuto il consigliere del M5S Fabio Cearudo. Il secondo ordine del giorno è stato approvato con 24 voti: 23 voti favorevoli della maggioranza e il voto del consigliere Crucioli. Ha votato contro la minoranza con 12 voti, si è astenuto il consigliere Ceraudo. Il primo emendamento è stato approvato con 35 voti, si sono astenuti il consigliere Ceraudo e il consigliere Filippo Bruzzone. Il secondo e il terzo emendamento sono stati rifiutati con 33 voti contrari, ha votato a favore il consigliere Crucioli e si è astenuto il consigliere Ceraudo. La delibera è stata approvata con 23 voti a favore della maggioranza e 10 astenuti (Pd e Gruppo Misto). Voto contrario per il consigliere Crucioli di Uniti per la Costituzione, Ceraudo del M5S e Bruzzone della lista RossoVerde.

Sulla delibera il commento del gruppo del Pd: “L’amministrazione Bucci sembra aver finalmente compreso che non si affronta la povertà a suon di multe. Ma forse è solo per l’imbarazzo che la giunta ha provato dopo che, da ogni dove, sono piovute critiche sulla giunta comunale a seguito di quanto accaduto quando una pattuglia di polizia locale ha comminato una sanzione da 200 euro ad una donna senza fissa dimora che sedeva a terra in via XX Settembre per ripararsi dal sole e dalla calura d’agosto. La marcia indietro del Comune è stata quindi quella di “rivedere” l’articolo 3-bis del Regolamento di Polizia Urbana introducendo l’uso del “preavviso” verso una persona che vive per strada, prima di sanzionarla”, si legge in una nota.

Il Partito Democratico, decidendo di astenersi sull’approvazione della delibera, ritiene – come ha chiarito il consigliere Alberto Pandolfo durante la dichiarazione di voto – che si tratti di una scelta non risolutiva: perché, anche laddove esiste “una lieve diminuzione della repressione delegata alle sole multe”, è chiaro che “servono comunque politiche di prevenzione che ad oggi non esistono” e che non sappiamo se la giunta intenda mai attuare. Abbiamo sostenuto l’introduzione di un emendamento che “depenalizza” il vivere per strada ritenuto come un danno al cosiddetto decoro urbano: ma questo evidentemente non è sufficiente se le persone senza fissa dimora verranno invece sanzionate per altri atti ritenuti indecorosi, ma imposti dalla loro condizione.

“Multare con 200 euro chi vive per strada – dando seguito a quanto fatto negli anni passati quando si multavano le persone senza fissa dimora per aver rovistato nei cassonetti della spazzatura – è il segno di un’amministrazione che pensa di affrontare la marginalità combattendo i poveri invece che la povertà – concludono dal Pd – Pensare di “preavvisare” la sanzione – di fatto sapendo che non potrà essere applicata – pur costituendo un passo avanti rispetto all’approccio della “guerra ai poveri” avuto fino ad oggi, lascia trasparire la completa mancanza di una visione di fondo dell’amministrazione Bucci, che ancora una volta decide di agire sul sintomo senza spendere né tempo né risorse sulla pianificazione di politiche di prevenzione del disagio e della marginalità”.