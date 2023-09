Autostrade bloccate in Liguria, l’allarme della Fai (autotrasportatori): “Situazione insostenibile”

Genova. Sono state giornate da bollino nero sulle autostrade della Liguria contraddistinte anche da due incidenti (uno in particolare con cisterna di gpl Adr ed operazioni di travaso sull’A10). “Questa situazione sta rendendo sempre più difficile la quotidianità dell’intero comparto dei trasporti e delle numerose aziende della filiera di logistica e autotrasporto”, attacca il Fai, federazione autotrasportatori italiana.

“Quella di ieri è stata l’ennesima giornata di fuoco sulle autostrade della nostra regione – spiega il direttivo della Fai Liguria in una nota – Il meteo ha fatto la sua parte ma l’esasperazione delle nostre imprese è al limite”.

A preoccupare l’associazione che rappresenta le imprese liguri di autotrasporto è anche la permanenza costante dei cantieri su numerosi tratti autostradali in vista dell’approssimarsi della stagione invernale.

“Non ci sono ristori e rimborsi che possono compensare i disagi patiti. La pazienza si sta esaurendo. – prosegue il grido d’allarme di Fai Liguria – Dobbiamo tutti insieme (istituzioni e categorie economiche) definire piani di intervento straordinari che in situazioni critiche possano contenere i disagi e dobbiamo farlo in fretta. Ogni ritardo mina l’economia della nostra regione, di Genova in particolare, e la stessa credibilità delle istituzioni. A loro ci rivolgiamo e facciamo appello per contribuire concretamente alla risoluzione dei nostri problemi”.

“Le gradi criticità della viabilità, sommate all’aumento dei costi e alla concorrenza sleale sono macigni insostenibili per le aziende del nostro comparto”, conclude la Fai.