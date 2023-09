Autorità portuale, Paolo Piacenza nominato commissario. Ora si attende Bucci per la nuova diga

Savona. Indiscrezioni rispettate: è Paolo Piacenza, fino ad oggi segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, il nuovo commissario dell’ente dopo l’addio di Paolo Emilio Signorini, nominato a fine agosto amministratore delegato di Iren.

Il decreto di nomina è stato firmato ieri dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Piacenza è stato scelto per la carica di commissario, alla luce del suo curriculum e dell’incarico già operativo nell’Authority. Con parere unanime era stato indicato nel ruolo di segretario generale dal maggio 2021 e si era occupato delle pratiche più importanti come braccio destro di Signorini.

Nato a Carcare, nell’entroterra savonese, dopo gli studi superiori in Val Bormida si è laureato in giurisprudenza e ha lavorato al Cipe e presso la presidenza del consiglio dei ministri, oltre che in vari studi legali. Prima del suo ingresso in Adsp nel 2018, Paolo Piacenza ha svolto la professione di avvocato specializzato in diritto amministrativo, contrattualistica pubblica e partenariato pubblico privato; ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di Ire spa ed è stato esperto giuridico del Nars e del Dipe presso la presidenza del Consiglio dei ministri, a supporto appunto del Cipe. Ma nel lontano 2004 era stato anche consigliere comunale a Carcare nella maggioranza di centrosinistra. Un fatto che in realtà non deve stupire, visto che, secondo prassi, se il presidente è una figura vicina al centrodestra, il segretario generale è in quota alla controparte.

Il neocommissario dichiara: “Ringrazio il ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami. I porti di Genova e Savona-Vado sono al centro di una trasformazione che assegna alle infrastrutture e alla pianificazione un ruolo strategico per lo sviluppo socio-economico della Regione Liguria e del sistema Italia. È quindi con senso di responsabilità che mi accingo ad esercitare l’incarico assegnatomi portando avanti le attività dell’Ente consapevole delle sfide che attendono l’intero sistema portuale”.

La nomina più attesa, però, è un’altra. Ed è quella del commissario straordinario che si occuperà specificamente della nuova diga di Genova, infrastruttura simbolo del Pnrr con quasi un miliardo di euro di dotazione finanziaria. Salvo sorprese l’incarico dovrebbe essere assegnato al sindaco Marco Bucci, già ampiamente rodato per la ricostruzione del viadotto Polcevera e tuttora in carica per le opere di potenziamento in porto strettamente legate al decreto Genova.

Insomma, se Piacenza si dedicherà prevedibilmente all’ordinaria amministrazione (pur essendo molti i dossier bollenti in questi mesi, dai depositi chimici al piano regolatore portuale, dall’elettrificazione delle banchine all’Hennebique) sarà soprattutto Bucci l’uomo-chiave di questa delicata fase di transizione verso la nomina di un nuovo presidente. Una partita che gestirà Matteo Salvini ma soprattutto il suo braccio destro Edoardo Rixi. Un nome che circolava nelle scorse settimane era quello di Zeno D’Agostino, presidente del Porto di Trieste e numero uno dell’Espo, European Sea Ports Organisation. Ma la chiusura del cerchio arriverà probabilmente non prima del 2024.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta: “Auguro buon lavoro, a nome mio e della giunta regionale, al nuovo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza. Una scelta di continuità da parte del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi per dare seguito a un percorso già avviato con successo dalla gestione di Paolo Emilio Signorini. Piacenza è un manager ligure di grande esperienza, un amministratore pubblico stimato, cresciuto professionalmente sul territorio a stretto contatto il suo sistema socioeconomico, prima come amministratore di Ire, e poi al fianco di Paolo Emilio Signorini ai vertici della portualità genovese. Abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro di Piacenza e siamo pertanto sicuri che il sistema portuale non subirà contraccolpi, mentre l’autorevolezza di Signorini, maturata durante l’emergenza del Ponte Morandi, la crisi delle mareggiate e il rilancio della nostra portualità, andrà ad arricchire Iren. Regione Liguria conferma la sua totale apertura alla collaborazione, certa che il nuovo commissario ricoprirà il ruolo nel massimo interesse della regione”.