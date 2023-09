Auto pirata urta impalcatura e fa cadere operaio: autista ricercato dalla polizia locale

Genova. Ha urtato con l’auto un trabattello sul quale stava lavorando un operaio, che cadendo si è infortunato gravemente, ma dopo la collisione si è dato alla fuga.

Questo l’episodio avvenuto in mattinata a Pegli, in via Niccoloso da Recco, dove è operativo il cantieri in cui l’operai era in servizio. Dopo la caduta sono intervenuti gli agenti di Polizia locale e gli uomini del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente. Sul posto anche l’ufficio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl 3 che ha inviato propri ispettori.

Il 118 ha attivato l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde che ha trasportato l’operaio al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo. L’auto è scappata e ora il conducente viene cercato dalla polizia locale. Le condizioni dell’operaio, ricoverato al Villa Scassi, si sono aggravate nel pomeriggio.