Auto di lusso parcheggiate da mesi nello stallo della polizia locale, Sansa indaga sul “mistero”

Genova. Neppure il più temerario appassionato di “sosta creativa” si azzarderebbe mai a lasciare la propria automobile in uno stallo riservato alla polizia locale. Specialmente se la propria auto è un bolide di lusso da oltre 100mila euro di valore, non esattamente poco appariscente.

C’è però chi riesce in questa impresa, e lo fa da mesi, senza peraltro aver collezionato neppure una multa. Non una bensì due vetture si trovano parcheggiate, spesso, in un’area di sosta che riporta la scritta a terra “polizia municipale, Comune di Genova”.

Siamo in piazza Fontane Marose, in pieno centro città, a pochi passi da palazzo Tursi, sede del Comune e ad ancora meno passi da palazzo Angelo Giovanni Spinola. Non un dettaglio e vedremo a breve perché.

A indagare sul mistero delle due automobili parcheggiate, due Audi nere, è stato il consigliere regionale di opposizione Ferruccio Sansa.

“Sarò un rompiballe, ma io certe domande me le faccio ancora: che titolo hanno due Audi private di sostare nel posto della polizia municipale, quando la gente comune fa le acrobazie per trovare un posto e si prende fior di multe?”, si chiede il politico.

Che attraverso una visura dell’Aci ha scoperto che le due auto sono di proprietà di una società che opera il noleggio delle vetture a privati. Una ha accanto alla targa la sigla del Corpo Consolare e riporta anche un permesso di circolazione nelle corsie protette del Comune di Milano, l’altra è più sportiva, senza particolari segni di riconoscimento. La prima ha un valore di 118mila euro e l’altra di 104mila.

Il consigliere regionale Sansa racconta anche di avere chiesto ad alcuni agenti della polizia locale in servizio lumi in merito alla proprietà dell’auto. I vigili avrebbero allargato le braccia spiegando che sono le vetture di un esponente dell’associazione Friends of Genoa, che ha sede nel palazzo Spinola poco distante.

Palazzo Angelo Giovanni Spinola, inserito nel circuito dei Rolli, è stato fatto restaurare proprio da uno dei membri del board di Friends of Genoa, Carlo Clavarino, console onorario del del Principato di Monaco e della Norvegia a Milano. Clavarino viene citato, ma non direttamente “accusato” da Sansa insieme ad altri esponenti dell’associazione, che ha tra i suoi obbiettivi quelli di rilanciare Genova attraverso iniziate culturali e progetti di formazione.

Nel board siedono d’altronde anche Pietro Salini, ad di Webuild (Ponte San Giorgio, Terzo Valico, Nuova Diga), l’imprenditore Carlo Puri Negri e ancora Emanuela Brignone Cattaneo Adorno, architetto, Tea Raggi De Marini, esperta di comunicazione ed esponente dell’aristocrazia cittadina.

Ad ogni modo, Ferruccio Sansa dice di avere chiesto chiarimenti a diversi uffici della polizia municipale: “Non esiste alcun atto che autorizzi la sosta a quelle due auto. Certo, multare auto del corpo consolare è impresa quasi disperata”, riporta. “Eppure stanno lì, da tempo, decine di foto lo dimostrano. A questo punto crediamo di avere il diritto di porre tre domande al sindaco Bucci: di chi sono quelle due Audi? Conosce il proprietario? Perché sostano nello spazio della polizia municipale? Essere soci della fondazione Friends of Genoa dà titolo alla sosta nell’area della polizia municipale nel cuore della città? Non sarà certo così, ma se fosse ce lo dicano: ci iscriviamo tutti subito alla fondazione”.