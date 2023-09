ARTE Genova mette in vendita 2.823mq di superficie Agibile che può essere trasferita all’interno del Comune di Genova per allargare la propria abitazione oppure per sanare delle difformità catastali. Tale superficie può essere usata sia per le abitazioni di tipo civile che per locali ad uso commerciale. Il bando scadrà il 12/12/2023.

Qui di seguito si trova il testo completo del bando:

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova

Procedura aperta e competitiva per la vendita di Superficie Agibile accantonata nel “Registro dei diritti edificatori derivanti dalle demolizioni e dei trasferimenti dei diritti edificatori” del Comune di Genova.

BANDO-INVITO AD OFFRIRE

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova (di seguito A.R.T.E. Genova), con sede in Genova Via B. Castello 3, in persona del Suo Amministratore Unico Dott. Paolo Gallo

rende noto che

R.T.E. Genova, intende procedere all’alienazione di 2.823,20 mq. di Superficie Agibile accantonata nel “Registro dei diritti edificatori derivanti dalle demolizioni e dei trasferimenti dei diritti edificatori” del Comune di Genova mediante procedura competitiva improntata a principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza (di seguito “la Procedura”) in conformità al presente Bando e all’apposito disciplinare di gara (di seguito “il Disciplinare”) allegato allo stesso; La suddetta Superficie Agibile viene venduta ad un valore di 515,00 €/mq. oltre I.V.A. e oneri fiscali e tributari; La Superficie Agibile che verrà acquistata potrà essere frazionata, accorpata o ceduta, anche parzialmente e potrà essere utilizzata sul territorio del Comune di Genova negli ambiti e nei distretti, o nei Settori di trasformazione in essi compresi, nel rispetto dei parametri e della disciplina urbanistica definiti dalle Norme di Conformità e di Congruenza del vigente P.U.C., senza vincolo di destinazione d’uso (Art. 10, comma 3.3 Norme Generali U.C.); chiunque intenda aderire al presente Bando potrà far pervenire la propria offerta vincolante, ferma e irrevocabile per un periodo di giorni 180 decorrente dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità prescritte nel Le offerte conformi al Disciplinare potranno essere presentate individualmente da un solo ed unico soggetto (di seguito “l’Offerente”) ovvero da una pluralità di soggetti specificamente individuati costituiti in cordata (di seguito “la Cordata”), fermo restando che ciascun componente della Cordata dovrà sottoscrivere l’offerta ed essere dotato di tutti i requisiti prescritti dal Disciplinare per la presentazione individuale dell’offerta e che tutti i componenti della Cordata saranno responsabili solidalmente tra di loro nei confronti di A.R.T.E. Genova; l’Offerente eventualmente aggiudicatario potrà nominare ai sensi dell’articolo 1401 c. quale acquirente dei lotti esclusivamente un soggetto terzo (di seguito il “Terzo Designato”) che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Disciplinare per la presentazione individuale dell’offerta. L’Offerente sarà comunque solidalmente responsabile con il Terzo Designato nei confronti di A.R.T.E. Genova. Laddove la Cordata eventualmente aggiudicataria non nominasse alcun Terzo Designato, i lotti verranno trasferiti in regime di comunione pro-indiviso a tutti componenti della Cordata; le offerte, da presentarsi a partire dal giorno 12/09/2023 presso la sede di A.R.T.E. Genova di via Castello 3 con le modalità e nelle forme di cui agli articoli 7 e 8 del Disciplinare di gara allegato al presente Bando sono immediatamente vincolanti per l’Offerente, mentre ogni effetto giuridico e/o ogni obbligo a carico di R.T.E. Genova conseguirà solo dopo il decreto di aggiudicazione definitiva. l’Offerente dovrà dichiarare di avere la capacità di contrarre con riguardo all’acquisto immobiliare di cui trattasi, anche in rapporto all’assenza di sanzioni, misure o comunque stati interdittivi a sensi di legge e che non sussistono cause impeditive di cui alla legislazione antimafia, né procedure o stati fallimentari, liquidatori o consimili (dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000); il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. Al fine della presentazione delle offerte, si informa che copia in formato cartaceo del Disciplinare e dei relativi allegati è visionabile presso R.T.E. Genova in via Bernardo Castello civico 6, 16121 Genova- Ufficio Vendite e Locazioni Abitative e Commerciali. Il testo del Disciplinare ed i suoi allegati sono disponibili altresì sul sito internet www.arte.ge.it.; del presente Bando è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul sito internet dell’Azienda e mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Genova, nonché alla Voce di Genova e Genova 24.

Qui di seguito si possono scaricare i documenti inerenti il bando:

Per maggiori informazioni si può consultare il sito di ARTE Genova cliccando qui dove sono presenti tutti i dettagli del bando.