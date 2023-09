Arte Genova mette all’asta 19 immobili, dislocati tra Genova, Camogli, Lavagna, Sestri Levante e Masone.

BANDO VENDITA

Bando-invito ad offrire per la vendita a libero mercato di n. 11 unità immobiliari inserite in zone di pregio e n. 9 unità immobiliari di proprietà aziendale di libero mercato.

(Approvato con decreto A.U. n. 267 del 04/08/2023)

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova (di seguito A.R.T.E. Genova), con sede in Genova Via B. Castello 3, in persona del Suo Amministratore Unico Dott. Paolo Gallo

rende noto che

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permute e delle locazioni di beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova”, approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 31703 del 24/05/2019, intende procedere all’ alienazione di:

11 (undici) unità immobiliari site nei Comuni di Genova, Camogli, Lavagna, Sestri Levante e Zoagli;

9 unità abitative di libero mercato site nei Comuni di Genova e Masone;

mediante procedura competitiva improntata a principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza (di seguito “la Procedura”) in conformità al presente Bando e all’apposito disciplinare di gara (di seguito “il Disciplinare”) allegato A allo stesso;

le unità immobiliari in questione sono quelle di seguito elencate e vengono poste in vendita al prezzo a base d’asta a fianco delle stesse indicato:

in caso di aggiudicazione in esito alla Procedura di cui sopra, le singole unità immobiliari verranno alienate al miglior prezzo offerto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente versano, con tutti i diritti inerenti, passi, dipendenze e pertinenze, accessioni e accessori, servitù attive e passive in atto legalmente esistenti. Viene fatta espressa esclusione di ogni e qualsivoglia diritto di riduzione e/o di rettifica del prezzo in relazione ad ogni eventuale differenza tra la consistenza e le risultanze reali dei singoli immobili rispetto a qualsivoglia altra misurazione e/o stima della superficie e/o volume comunque presa in considerazione; chiunque intenda aderire al presente Bando potrà far pervenire la propria offerta vincolante, ferma e irrevocabile per un periodo di giorni 180 decorrente dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, come da fac-simile allegato B al presente Bando, secondo le modalità prescritte nel Disciplinare; l’Offerente eventualmente aggiudicatario potrà nominare ai sensi dell’articolo 1401 c. quale acquirente degli immobili esclusivamente un soggetto terzo (di seguito il “Terzo Designato”) che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Disciplinare per la presentazione individuale dell’offerta. L’Offerente sarà comunque solidalmente responsabile con il Terzo Designato nei confronti di A.R.T.E. Genova; le offerte, da presentarsi entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 18 settembre 2023 presso la sede di A.R.T.E. Genova di via B. Castello 3 con le modalità e nelle forme di cui agli articoli 7 e 8 del Disciplinare sono immediatamente vincolanti per l’Offerente, mentre ogni effetto giuridico e/o ogni obbligo a carico di R.T.E. Genova conseguirà solo dopo il decreto di aggiudicazione definitiva; la Procedura sarà considerata valida anche in presenza, per ogni unità posta all’asta, di una sola offerta ammissibile e valida in base ai criteri espressi nel Disciplinare; l’Offerente dovrà dichiarare di avere la capacità di contrarre con riguardo all’acquisto immobiliare di cui trattasi, anche in rapporto all’assenza di sanzioni, misure o comunque stati interdittivi a sensi di legge e che non sussistono cause impeditive di cui alla legislazione antimafia, né procedure o stati fallimentari, liquidatori o consimili (dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000); l’aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo. In caso di parità delle offerte, i soggetti che hanno offerto lo stesso prezzo saranno invitati ad effettuare una nuova offerta in aumento entro cinque giorni dalla relativa comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso tale termine si provvederà all’aggiudicazione provvisoria del bene al soggetto che ha offerto il miglior prezzo con la procedura di cui all’art.9 del disciplinare di gara. Qualora le nuove offerte contengano lo stesso prezzo ovvero non vi sia nessun partecipante alla seconda fase delle offerte si procederà al sorteggio alla presenza di testimoni; il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. Al fine della presentazione delle offerte, si informa che copia in formato cartaceo del Disciplinare e dei relativi allegati potrà essere ritirato presso R.T.E. Genova in via Bernardo Castello civico 6, 16121 Genova – Ufficio Vendite e Locazioni Abitative e Commerciali. Il testo del Disciplinare ed i suoi allegati sono disponibili altresì sul sito internet www.arte.ge.it.; del presente Bando è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul sito internet dell’Azienda e mediante pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni di Genova, Camogli, Lavagna, Masone, Sestri Levante e Zoagli.

Genova, 07 agosto 2023

NOTA: Si rende noto che l’alloggio sito in Genova, Salita Brasile civ. 31/10 inserito all’asta n. 17 del predetto Bando-invito è escluso dalla vendita per presunta occupazione abusiva.