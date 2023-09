In manette lo stalker di Portofino che si fingeva ‘sous Chef’ di Carlo Cracco: è accusato anche di violenza sessuale nei confronti di una commessa

Genova. E’ stato arrestato dai carabinieri, o meglio dalla polizia stradale dopo un lungo inseguimento in autostrada in Veneto, Salvatore Mariano, il 27enne stalker seriale che era stato denunciato dai carabinieri per stalking nei confronti di una 22enne che faceva la hostess nel ristorante di Cracco a Portofino. (qui l’articolo del 22 agosto).

E dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Matteo Buffoni su richiesta del sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà, che ha coordinato le indagini dei militari dell’Arma, emergono dettagli inquietanti sul comportamento di quello che lo stesso gip definisce un “predatore sessuale” seriale.

La giovane che per prima ha denunciato i fatti ha spiegato che aveva conosciuto il 27enne nel bistrot di Carlo Cracco a Milano. Lui era un cliente abituale: aveva cominciato a chiederle insistentemente di uscire e, nonostante i ripetuti rifiuti, la aspettava fuori dal lavoro, le mandava messaggi continui. Poi sono cominciate le telefonate. Lei a un certo punto lo aveva bloccato sul telefono e per due mesi non si era più fatto sentire. Quando la giovane ha cominciato la stagione estiva presso il ristorante dello chef stellato a Portofino se lo è ritrovato davanti. Prima le ha detto che era venuto a “salutare la staff di Cracco” e che “viveva a Rapallo a casa di un suo amico”, poi le ha confessato che si era innamorato di lei e che per lei era venuto a Portofino e si era fatto assumere dal ristorante accanto a quello dove lavorava lei. La ragazza, ormai in panico, lo aveva denunciato ai carabinieri e il 17 agosto gli era stato anche notificato dal Questore di Genova un foglio di via dal comune di Portofino per tre anni.

Nel frattempo però il 27enne aveva molestato sessualmente anche una commessa di un negozio di Santa Margherita ligure. Anche a lei aveva raccontato di essere il sous chef del cuoco stellato e come prova le aveva mostrato un video con Cracco, che fra l’altro è stato sentito come persona informata sui fatti dai carabinieri il 28 agosto negando di conoscere il 27enne. Poi dopo averla importunata nonostante nel negozio ci fosse anche un’altra ragazza, a un certo punto l’aveva abbracciata e le aveva dato un bacio su una guancia.

La ragazza ha scoperto che si trattava dello ‘stalker di Portofino’ sono dopo aver letto la notizia sui giornali e ha sporto denuncia.Un’altra commessa sempre a Santa Margherita ligure ha subito la stessa violenza ma al momento ha deciso di non sporgere denuncia.

Il 27enne fra l’altro era stato arrestato (e condannato anche in appello) per violenza sessuale da alcune studentesse della Sapienza di Roma: ben sette episodi in tre mesi. E in corso di indagini, anche una ragazza di Bologna lo ha denunciato, anche lei dopo averne riconosciuto le modalità dopo la diffusione della notizia dell’episodio a Portofino.

Mariano fra l’altro non aveva ottemperato all’obbligo del questore di Genova di presentarsi in questura a Lecce per la notifica del foglio di via da Portofino. Quando i carabinieri a fine agosto sono andati a cercarlo a casa sua in Puglia per arrestarlo non lo hanno trovato e sono partite le ricerche: si trovava in Veneto e dopo un inseguimento rocambolesco per oltre 10 chilometri in autostrada è stato fermato dalla polizia stradale e portato in carcere.