Aprire Partita Iva come giardiniere: tutto ciò che c’è da sapere

Il giardinaggio è un’attività che diverse persone praticano per hobby, soprattutto in seguito al lockdown quando la percentuale degli adepti in Italia ha toccato il 39% della popolazione.

Non basta avere il pollice verde per esercitare la professione di giardiniere: sono infatti necessarie specifiche competenze e requisiti, tecnici e fiscali.

Per i lavoratori autonomi che offrono prestazioni in maniera continuativa (e non, quindi, occasionale) diventa imprescindibile avere una partita IVA.

In questo articolo cerchiamo fare chiarezza proprio su tale questione, analizzando

quanto costa aprire partita Iva per un giardiniere e con quale codice ATECO. Entriamo più nel dettaglio.

I requisiti per aprire partita IVA come giardiniere

Fino a non molto tempo fa, per la professione di giardiniere era sufficiente provvedere all’iscrizione presso la Camera di Commercio e all’apertura della partita IVA.

In seguito all’entrata in vigore della Legge n.°154 del 2016 è stato stabilito come requisito imprescindibile l’iscrizione al R.U.P. (Registro Ufficiale dei Produttori), qualcosa che è possibile fare previo possesso di determinati titoli. Vediamoli insieme:

Diploma di scuola superiore della durata di 5 anni inerente materie forestali/agrarie.

Diploma di tecnico agricolo.

Qualifica di tecnico agricolo.

Laurea in discipline forestali, agrarie, ambientali o naturalistiche. Non è necessaria quella magistrale, va benissimo la triennale.

Master post-universitario inerente la gestione del verde oppure del paesaggio.

Altri titoli incentrati sulla cura e la manutenzione del verde.

Iscrizione presso collegi e ordini di tipo professionale.

Il giardiniere è una sorta di tuttofare che ha come campo di interesse la cura del verde, la manutenzione del parco, di un giardino o di qualsiasi altra struttura green.

Si tratta di una figura specializzata, che presenta competenze alquanto variegate: in termini non solo di botanica ma anche di architettura d’esterni, impiantistica e design. Fondamentale, inoltre, la conoscenza delle norme relative alla professione.

Come si può vedere, il percorso per diventare giardiniere può essere effettuato in più modi, motivo per cui ogni professionista presenta abilità e specializzazioni differenti.

Non stupisce, pertanto, che la maggior parte dei lavoratori operi tramite ditta individuale o impresa a matrice artigianale: il giardinaggio è, infatti, una vera e propria arte.

Tra le attività svolte dal giardiniere troviamo la manutenzione delle aree green pubbliche e private, degli impianti sportivi, dei parchi, la realizzazione di spazi esterni all’insegna della coibentazione acustica e protetti dagli agenti atmosferici, e molte altre ancora.

Uno dei requisiti più importanti per aprire partita IVA come giardiniere è quello di dotarsi di codice ATECO. Cosa significa? Ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Il codice ATECO nel caso dei giardinieri

Il codice ATECO nel caso dei giardinieri? Prima di indicarlo, andiamo a definire con esattezza cosa va a stabilire.

L’ATECO non è altro che un numero che serve per accreditare la tipologia di attività che viene praticata da parte di una società o di un lavoratore autonomo.

Presenta al suo interno un insieme di lettere e numeri, i quali consentono di individuare il settore nonché la categoria di appartenenza. È quindi un sistema di classificazione standard predisposto per fini statistici e fiscali.

La sua introduzione risale al 2007 ed è stata ideata dall’ISTAT, ovvero l’Istituto Nazionale di Statistica, nell’ottica di effettuare un allineamento a livello nazionale e prima ancora europeo.

Il codice ATECO è indispensabile nel momento in cui si apre partita IVA come giardiniere e permette di esercitare la professione non solo entro i confini del Belpaese ma anche in quelli dell’Unione Europea, questo grazie a una partita IVA di tipo comunitario.

Va comunicato all’interno di moduli appositi all’Agenzia delle Entrate. Nel caso dei giardinieri è il seguente: 81.30.00 – cura e manutenzione del verde.

Aprire partita IVA come giardiniere: la procedura

Ricapitolando, per aprire partita IVA è necessario essere in possesso dei titoli inerenti la professione, iscriversi al R.U.P. e indicare il relativo codice ATECO. Vediamo di seguito quali sono gli altri passaggi da compiere:

Presentare richiesta di codice IVA all’Agenzia delle Entrate.

Indicare codice ATECO e tipologia di regime fiscale prescelto.

Effettuare l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, all’interno dell’Albo Artigiani.

Conseguire la Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) all’ufficio del Comune di riferimento, ovvero il SUAP. Tale procedura permette di autocertificare l’avvio dell’attività, a fronte del possesso di tutti i requisiti necessari ai termini di legge.

Tali procedure, in seguito all’introduzione del sistema ComUnica, vengono attualmente svolte online, in maniera più semplice, comoda e veloce che in passato.

È comunque consigliabile farsi affiancare da un commercialista, così da impostare le procedure relative all’avvio dell’attività nel modo migliore possibile: dopo sarà più difficile cambiare quanto fatto fino a quel momento.

Aprire partita IVA come giardiniere: i costi

L’apertura della partita IVA come giardiniere presenta diversi costi, sia durante la fase iniziale che in quella successiva di gestione.

Quelli iniziali sono legati all’imposta di bollo, ai diritti spettanti alla segreteria e alla camera di commercio, nonché alla consulenza offerta da un commercialista.

Gli importi successivi tendono a variare considerevolmente in base a quanto si guadagna, al regime fiscale adottato e alle altre uscite sostenute, compresa quella inerente al commercialista.