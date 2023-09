Aon Open Challenger, oltre 2.500 spettatori per il match di Fognini a Valletta Cambiaso

Genova. Grande successo per l’edizione numero 19 dell’Aon Open Challenger di Genova – Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis in scena a Valletta Cambiaso che si avvia a conclusione in questo fine settimana.

Oltre 2.500 le persone che hanno assistito ai quarti di finale in cui Fabio Fognini, idolo di casa, ha battuto l’ungherese Zsombor Piros. E sabato è il turno delle semifinali: Fognini, che ha conquistato il titolo già a Genova nel 2008 e 2010 ed è un giocatore simbolo del Park Tennis, affronterà Thiago Monteiro, vincitore nella passata stagione.

L’appuntamento è alle 20, una sfida preceduta dalla finale di doppio Ivan e Matej Sabanov contro Giovanni Oradini e Lorenzo Rottoli, alle 16, e dalla prima semifinale, alle 18, tra Thiago Seyboth Wild e Andrea Vavassori, che sta festeggiando nel migliore dei modi la convocazione in Coppa Davis.

“È stata davvero una cartolina bellissima – spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore – una risposta straordinaria da parte dei genovesi ma non solo visto che abbiamo avuto richieste di biglietti da parte di appassionati di tutta Italia. In questi giorni l’affluenza a Valletta Cambiaso è stata straordinaria e sicuramente supereremo il nostro record storico delle 25mila presenze settimanali”.