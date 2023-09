Aon Open Challenger, in semifinale doppia sfida tra Italia e Brasile

Genova. L’edizione numero 19 dell’Aon Open Challenger di Genova, Memorial Giorgio Messina, si avvia alla conclusione.

Nella giornata odierna, sabato 9 settembre, alle ore 16 andrà in scena la finale del doppio tra i gemelli Ivan Sabanov e Matej Sabanov e la sorprendente coppia italiana composta da Giovanni Oradini e Lorenzo Rottoli, entrati in tabellone solamente grazie ad una rinuncia dell’ultim’ora.

A seguire, le semifinali del singolo che prevedono una doppia sfida tra Brasile e Italia. Alle 18 si affronteranno Thiago Seyboth Wild e Andrea Vavassori; alle ore 20 saranno di fronte Thiago Monteiro e Fabio Fognini.

Nella serata di ieri colpo d’occhio straordinario per Fabio Fognini, che ha conquistato il pass per la semifinale del torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento ad Albaro. Il tennista di Arma di Taggia, beniamino del pubblico genovese che ha già conquistato il titolo a Valletta Cambiaso nel 2008 e 2010, giocatore simbolo del Park Tennis, ha entusiasmato superando l’ungherese Zsombor Piros nei quarti di finale davanti ad un stadio centrale Beppe Croce completamente esaurito. Oltre 2.500 persone per seguire il match dell’azzurro che ha vinto in due set 6-4 6-4.

“È stata davvero una cartolina bellissima – spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore -. Una risposta straordinaria da parte dei genovesi ma non solo visto che abbiamo avuto richieste di biglietti da parte di appassionati di tutta Italia. In questi giorni l’affluenza a Valletta Cambiaso è stata straordinaria e sicuramente supereremo il nostro record storico delle venticinquemila presenze settimanali”.

Impresa ancor più degna di nota, in precedenza, l’aveva firmata il torinese Andrea Vavassori, che ha celebrato al meglio la sua prima convocazione in Davis Cup eliminando con un netto 6-0 6-3 il numero 2 del torneo Federico Coria.

Di seguito i risultati della giornata di venerdì.

Doppio, semifinali:

Ivan Sabanov (Cro) / Matej Sabanov (Cro) b. Andrea Pellegrino (Ita) / Andrea Vavassori (Ita) (1) 16 64 11-9

Giovanni Oradini (Ita) / L. Rottoli (Ita) b. Francesco Forti (Ita) / Julian Ocleppo (Ita) 67 62 11-9

Singolo, quarti di finale:

Thiago Monteiro (Bra, 118) (5) b. Chun-Hsin Tseng (Tpe, 357) 62 61

Fabio Fognini (Ita, 146) (7) b. Zsombor Piros (Hun, 112) (4) 64 64

Thiago Seyboth Wild (Bra, 106) (3) b. Stefano Napolitano (Ita, 297) 75 63

Andrea Vavassori (Ita, 163) (8) b. Federico Coria (Arg, 91) (2) 60 63