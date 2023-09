Aon Open Challenger, al via il grande tennis a Genova: domenica 10 settembre le finali

Genova. Tutto pronto per la 19esuma edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che inizierà domenica 3 settembre 2023 con le qualificazioni presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila dollari. Una settimana di grande tennis che si chiuderà domenica 10 settembre con le finali di singolare e doppio.

Il torneo di Genova sarà ancora una volta una vetrina di assoluto prestigio come dimostra la presenza di giocatori che in carriera hanno conquistato complessivamente 14 titoli del circuito Atp World Tour 250 e un Atp Masters 1000. In particolare, quattro vittorie e l’Atp Masters 1000 di Montecarlo per Fabio Fognini (che ha occupato il nono posto nella classifica mondiale), tre successi per Marco Cecchinato (già numero 16 al mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2018) e altrettanti per il francese Benoit Paire, già nella top 20 mondiale.

Un record complessivo di titoli che testimonia ancora una volta la qualità del torneo di Genova che anche quest’anno presenterà un parterre di straordinario prestigio come dimostra l’entry list complessiva con un livello altissimo di giocatori. Infatti, ai nastri di partenza un top 80, tre top 100, sette top 120 e nove tra i migliori 130 giocatori del mondo. Oltre a Fognini e Cecchinato in campo altri otto italiani: Andrea Vavassori, Matteo Gigante (nella top 20 della classifica della Next Gen Race che riunisce i migliori under 21 mondiali), Francesco Passaro, Franco Agamenone, Riccardo Bonadio, Andrea Pellegrino, Edoardo Lavagno e Stefano Travaglia.

Una entry list di grande qualità, dunque, che vede il top 80 Bernabé Zapata Miralles (numero 75) mentre gli altri due top 100 sono il russo Alexander Shevchenko (numero 88) e l’argentino Federico Coria (92esimo della classifica ATP). Il primo, 22 anni, è considerato tra i migliori talenti del panorama europeo e negli ultimi dodici mesi ha scalato oltre 100 posizioni nel ranking mondiale. Mentre Coria nei mesi scorsi, dopo la finale raggiunta all’ATP di Córdoba, era entrato per la prima volta nella top 50, in 49ª posizione. Così come nei mesi scorsi è stato tra i top 40 anche lo spagnolo Zapata Miralles raggiungendo addirittura la posizione numero 37 del mondo.

Fognini, già vincitore a Genova nel 2008 e nel 2010, dopo il torneo di Genova sarà protagonista dell’Italia nella fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, in programma sul campo dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dal 12 settembre. Ci sarà anche il brasiliano Thiago Monteiro che aveva vinto l’edizione 2022 del torneo. Il Main Draw si arricchirà di altri big con la Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore e le 2 che spettano a giocatori indicati dalla FIT.

Anche quest’anno il torneo (premiato nel 2014 come miglior Challenger del mondo e nel 2018 e 2019 come miglior Challenger Italiano) sarà diretto da Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali di Roma. L’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina rappresenta una vetrina straordinaria per i giovani talenti del tennis mondiale come era già accaduto in passato con Stefanos Tsitsipas (che ha trionfato nel 2017) , Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego (vincitore nel 2018 e 2019).

Dal punto di vista tecnico il torneo continuerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale. Domenica 3 e lunedì 4 settembre le qualificazioni, martedì 5 inizierà il torneo mentre le finali di doppio e singolare sono previste domenica 10 settembre.

“Sarà anche quest’anno un’edizione di grandissimo spessore – spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore – ci sono giocatori di assoluta esperienza che hanno vinto diversi titoli del circuito Atp World Tour 250 e un Masters 1000 e che hanno raggiunto le posizioni di vertice della classifica mondiale come Fabio Fognini, Benoit Paire, Marco Cecchinato, Bernabé Zapata Miralles e Federico Coria. Si annuncia uno straordinario spettacolo a Valletta Cambiaso senza dimenticare i tanti giovani che si stanno rendendo protagonisti nel circuito Atp. E si annuncia un torneo importante anche nel doppio con alcuni specialisti mondiali di primissimo piano. Doveroso un ringraziamento a tutti gli sponsor che rendono possibile questa manifestazione riconfermando con immutato entusiasmo quel sostegno che ha consentito di giungere alla 19esima edizione offrendo uno spettacolo di livello sempre più alto”.

“L’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina non ha bisogno di presentazioni: siamo di fronte a un torneo veramente prestigioso che da ormai vent’anni porta nella nostra regione campioni del tennis provenienti da tutto il mondo. Un grande plauso va senz’altro agli organizzatori che hanno lavorato duramente per predisporre le migliori strutture e garantire una perfetta gestione delle partite. Sono certa che questa manifestazione sarà un successo sia dal punto di vista sportivo che organizzativo e darà ancora una volta lustro a Genova e all’intera Liguria, riuscendo come sempre ad arricchire il panorama tennistico italiano e internazionale”, commenta Simona Ferro, assessora allo Sport di Regione Liguria.

“L’Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messina rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra città e una vetrina internazionale diventata un appuntamento fisso non solo per gli appassionati di tennis ma anche per un vasto ed eterogeneo pubblico da tutta Italia e non solo. Proprio per il richiamo dell’evento, quest’anno porteremo le eccellenze della cucina del territorio al grande pubblico, coniugando sport e prodotti locali: grazie alla collaborazione con Genova Gourmet e Camera di Commercio per la prima volta saranno organizzate degustazioni, show cooking e show cocktail che promuoveranno il food made in Genoa, un’attrattiva molto apprezzata dai turisti e dai visitatori della nostra città”, dice Alessandra Bianchi, assessora allo Sport del Comune di Genova.

Un torneo che dunque regalerà tante emozioni ma anche divertimento perché giovedì 7 settembre in programma prima del match serale sul Centrale ‘Beppe Croce’ tornerà lo spettacolo dei comici, un appuntamento che ha sempre riscosso grande apprezzamento da parte degli appassionati di tennis. In scena Antonio Ornano ed Enzo Paci nello spettacolo ‘’Doppio Misto’’.

Novità per la ristorazione al pubblico grazie alla sinergia tra il Comune di Genova e la Camera di Commercio. La Food Court, allestita per l’occasione da Rete Stradda nel parco di Valletta Cambiaso (a sud dello Stadio Beppe Croce) proporrà tutti i giorni, dalle 11 alle 23, sei postazioni mobili di street food con i sapori di Genova e della Liguria. Inoltre, giovedì 7 e venerdì 8 settembre, tra le 19 alle 20, i ristoratori e i bartender aderenti al marchio di qualità “Genova Gourmet” intratterranno il pubblico con show-cooking e cocktail-show.

La famiglia dei marchi “Genova Gourmet” – che comprende la ristorazione, il catering, i bartender e i prodotti del territorio – è un’iniziativa ideata e promossa dalla Camera di Commercio, che garantisce la qualità del servizio e il legame fra i prodotti e il territorio.

Quest’anno l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina gioca per “Sofia nel cuore”, progetto di ricerca scientifica fortemente voluto ed avviato da Sofia Sacchitelli, la studentessa ventitreenne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta alle malattie rare. Il progetto punta a migliorare la qualità di cura e ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti da angiosarcoma cardiaco. Un info point dell’associazione sarà presente per tutta la durata del torneo.

Dal 30 agosto si svolgerà inoltre, presso i campi di tennis della Nuova Valletta – Parco dello Sport nel parco di Valletta Cambiaso, il 1° SHIPPING ITALY Tennis Tournament. Un’iniziativa di Shipping Italy che vedrà protagonisti tutti coloro che hanno la tessera FITP agonistica o non agonistica valida per l’anno in scorso e operano nel settore di business dei porti, dei trasporti, della logistica e dello shipping in generale e avranno la possibilità di giocare anche con i campioni dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina.

Una visione ecosostenibile dello sport per il Challenger di Genova: eliminate le 13.000 bottigliette di acqua in plastica utilizzate sino all’edizione 2019. Per la seconda edizione l’intero staff del torneo ed i giocatori verranno forniti di borracce in alluminio. Le solo bottigliette in plastica saranno utilizzate per i giocatori durante gli incontri.

È stato uno straordinario crescendo nel corso degli anni con le presenze che hanno raggiunto nelle ultime edizioni la cifra record di 25mila spettatori nel corso dell’intera settimana con lo stadio Centrale ‘Beppe Croce’ esaurito in diverse occasioni: video e immagini che hanno fatto il giro del mondo attraverso i canali social ufficiali e il sito internet dell’ATP.

BIGLIETTI

L’ingresso al torneo sarà gratuito domenica 3 settembre e lunedì 4 settembre (qualificazioni). A pagamento da martedì a domenica per l’intera giornata.

I BIGLIETTI e gli ABBONAMENTI :

Costo singolo biglietto:

MARTEDI 10 €

MERCOLEDI 10 €

GIOVEDI 30 € incontri più spettacolo

VENERDI 15 €

SABATO 15 €

DOMENICA 20 €

Costo abbonamento (TORNEO+SPETTACOLO DEL GIOVEDI’ SERA)

ADULTI 60 € – UNDER 14 20 €

L’entrata e la biglietteria saranno ubicate in fondo alla scalinata di Via Federico Ricci, lato nord dello Stadio. I biglietti saranno in vendita da MARTEDI’ 5 SETTEMBRE, a partire dalle ORE 12

BIGLIETTERIA:

La biglietteria è ubicata nel lato nord dello stadio Beppe Croce scalinata ingresso parco Via Federico Ricci 3, da Martedì 5 Settembre nei seguenti orari: 10.00-22.00

