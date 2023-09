Antonino Cannavacciuolo a Genova con le sue “Cucine da Incubo”: si cercano ristoratori per lo show di Sky

Genova. Ristoratori genovesi “da incubo”, tenetevi pronti. Antonino Cannavacciuolo sta per arrivare in città con il suo iconico format arrivato ormai alla decima stagione, pronto per la prima serata di Sky Uno.

Genova Liguria Film Commission ha lanciato l’annuncio sui social per la ricerca di ristoranti che vogliano farsi avanti e rifarsi il look: “La società EndemolShine Italy ricerca in tutto il territorio regionale dei ristoranti che potrebbero diventare i protagonisti di una puntata della 10ª edizione di “Cucine da Incubo”, show televisivo che andrà in onda in prima serata su Sky Uno”.

Il format del programma è sempre lo stesso: la star di Masterchef e titolare del ristorante stellato Villa Crespi arriverà nel capoluogo ligure per aiutare un ristorante decaduto a scongiurare la chiusura e per farlo rinascere grazie ai suoi consigli e a un completo restyling. La partecipazione al programma è gratuita, le riprese avranno la durata di cinque giorni in cui lo staff sarà a disposizione della produzione Sky. Per altre informazioni è possibile contattare la redazione del programma al numero 348 0818434 o via mail all’indirizzo cucine@endemolshine.it

Non è la prima volta che una produzione di successo di Sky Uno approda a Genova. Negli ultimi anni la città è stata teatro anche di un altro iconico show legato al mondo della cucina, quando Alessandro Borghese, nel 2018 la scelse come location per la prima puntata della nuova stagione di “Quattro ristoranti”.