Ansaldo Energia, sindacati in allarme: “Zero commesse nel 2024, la produzione green andrà a Trieste”

Genova. Nessuna nuova commessa firmata per il 2024, almeno 120mila ore di scarico per l’anno prossimo e la prospettiva di trasferire la produzione di Ansaldo Green Tech a Trieste. Sono le notizie ben poco rassicuranti riportate dai sindacati al termine dell’incontro coi vertici di Ansaldo Energia nella sede di Confindustria Genova, chiesto per fare luce sul futuro della fabbrica genovese che al momento non vede prospettive immediate di rilancio dopo le promesse del nuovo amministratore delegato Fabrizio Fabbri. Dall’azienda arrivano nuove rassicurazioni, sia sulle commesse sia sul mantenimento della produzione a Genova, ma il clima si surriscalda e per lunedì verrà convocata un’assemblea all’ingresso dello stabilimento di Campi.

“Siamo a zero commesse nuove firmate per il 2024 – ribadisce Federico Grondona, Rsu Fiom Cgil -. Abbiamo un ammanco di ore che va dalle 120mila alle 300mila ore su 700mila ore totali, un disastro. Ma la vera novità è che Ansaldo Energia è in trattativa per acquisire una parte della Wärtsilä e le produzioni del settore Green Tech che facciamo qua, cioè le microturbine, gli elettrolizzatori e le batterie, verranno trasferite a Trieste. La motivazione? Qui costano troppo”.

Allarmi che si sommano alle avvisaglie degli ultimi mesi: “Circa 80 dimissioni volontarie tra ingegneri e tecnici e nessuno fa niente per fermarle – ricorda Grondona -. È chiarissimo che c’è la volontà di ridimensionare lo stabilimento, non dico di chiudere, ma di passare da 2mila a 500-600 lavoratori. Ma Genova ha già dato: nel 1966 Ansaldo faceva motori navali e scafi e tutta la produzione venne portata a Trieste. Noi andremo dalla Regione e dal sindaco, la Liguria così perderebbe un’altra manifattura. E vorremmo sapere cosa dice Confindustria. In ogni caso venderemo cara la pelle“.

“L’azienda è in ripartenza – assicura l’ad Fabbri intercettato al termine dell’incontro -. Le commesse? Ci stiamo lavorando, sono cicli lunghi. Non c’è assolutamente alcuna volontà di ridimensionare. Ansaldo va rilanciata: è il pensiero mio, del Governo e della Regione, è una certezza”. E il paventato trasferimento della produzione Green Tech? “Non c’è nessuno spostamento perché non c’è nessun business green. Ma Green Tech è qua a Genova e rimane a Genova”.

In una nota diffusa dall’azienda si parla di “un’opportunità che stiamo verificando e che potrebbe generare, se le condizioni lo consentiranno, una nuova filiera produttiva nel Nord Est mantenendo allo stesso tempo tutte le attività oggi presenti a Genova. Liguria e Friuli-Venezia Giulia sono affiancate dalla vocazione industriale e dalla forte componente dello shipping, consentendo di creare un asse nazionale sull’energia e sui prodotti per la cantieristica navale. Sarà un percorso lungo che, se concretizzato, porterà nuove opportunità per il gruppo e per il Paese”.

Garanzie che non convincono le sigle dei metalmeccanici. “A Genova ci sarà poca roba, ma è importante in prospettiva – riflette il segretario genovese della Fiom, Stefano Bonazzi -. Oggi c’è poco, domani può esserci tanto. Per sei mesi ci è stato detto che bisogna convertirsi al green perché il gas è in crisi e adesso si manda a Trieste?”.

“Se avessimo tanto lavoro potremmo capire, ma nel momento in cui c’è uno scarico impressionante è incomprensibile – rincara la dose Andrea Capogreco, delegato della Fim Cisl -. Già non abbiamo lavoro e quel poco di green lo si porta a Trieste. Ricordiamo che oggi si chiama Ansaldo Energia, ma in futuro potrebbe chiamarsi Ansaldo Green”.

Fabbri, dal 1° aprile amministratore delegato di Ansaldo Energia dopo la gestione di Giuseppe Marino che ha lasciato zero commesse, 422 milioni di perdita e il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro, aveva parlato di un piano per arrivare a 15 nuove commesse nel triennio, ma avvertendo anche che per materializzarle ci sarebbero voluti 4-5 anni. “Niente cassa integrazione nel 2024″, aveva promesso il nuovo ad, ma il timore è che di questo passo le maglie possano stringersi nel giro di pochi mesi.

“Stiamo attivando ogni canale che possa portare nuove commesse, concentrandoci sulle opportunità a maggiore probabilità di concretizzazione e quindi generando nuovi contratti più velocemente di quanto in media richieda il mercato”, dichiara Fabbri nella nota stampa. Il nuovo piano industriale prevede “un numero maggiore di nuove macchine rispetto alla versione precedente e sarà focalizzato sui mercati con maggiori potenzialità: Italia ed Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Cis e Asia. A oggi sono state sottoposte ai clienti offerte vincolanti per un valore complessivo superiore al miliardo di euro. Nell’incontro è stato ricordato che il tempo medio di mercato per la concretizzazione dei contratti per nuove unità è nell’ordine dei 15 mesi a partire dalla prima richiesta di quotazione da parte del cliente”.

“Continueremo sia a produrre nuove macchine sia a fornire attività di service ai nostri clienti, il tutto con i più alti standard qualitativi. Questo sviluppando in parallelo l’attività di Ansaldo Nucleare, uno dei leader della filiera a livello mondiale e attivo in tutti i campi del settore, sia diversificando i nostri prodotti grazie alle tecnologie sostenibili di Ansaldo Green Tech“, ha sottolineato Fabbri.

In merito all’organico, l’azienda ha ricordato come da inizio 2022, quindi prevalentemente nel periodo pre-ricapitalizzazione, si sono registrate circa 200 uscite, di cui poco più della metà volontarie e il resto per raggiunti requisiti pensionistici. Nello stesso periodo sono state inserite in azienda oltre 220 persone grazie a nuove assunzioni e grazie alla stabilizzazione di lavoratori precedentemente in somministrazione o stabilmente operanti per ditte esterne.

“Va ricordato come l’azienda ha affrontato i mesi passati senza ricorrere a esuberi o ammortizzatori sociali. Oggi il gruppo Ansaldo Energia conta su circa 2.400 donne e uomini attivi nella sede di Genova e oltre 1.000 nel resto del mondo. Non solo mantenimento occupazionale: nell’incontro è stato affermato l’impegno alla crescita in vista delle prossime commesse e l’obiettivo di inserire nel breve periodo giovani uomini e donne nei reparti produttivi ad alto valore tecnologico”, si legge ancora nel comunicato.

In questi giorni l’azienda celebra i 170 anni di Ansaldo, fondata nel 1853, con un open day in azienda dedicato a dipendenti, ex dipendenti e alle loro famiglie. Martedì si terrà un evento dedicato a istituzioni, stakeholder e partner commerciali, mentre il giorno successivo si svolgerà il Customers’ Day con circa 100 clienti da ogni parte del mondo.

“Questa celebrazione non è una festa fine a sé stessa – ha precisato l’amministratore delegato di Ansaldo Energia – ma è l’occasione per ribadire l’orgoglio di appartenere a una realtà industriale che ha fatto la storia d’Italia e per valorizzare presso i clienti più importanti i nostri prodotti e le nostre tecnologie di punta, sempre con l’obiettivo primario di rilanciare l’immagine di Ansaldo Energia e creare nuove opportunità commerciali”.