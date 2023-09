Ansaldo Energia, i sindacati chiedono un incontro all’azienda. La Fiom: “Commesse ferme e esodo di ingegneri, serve chiarezza”

Genova. Le segreterie di Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto, insieme all’Rsu, un incontro alla direzione di Ansaldo Energia per discutere delle prospettive dell’azienda e dei carichi di lavoro.

“Dopo la ricapitalizzazione conquistata dalle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno permesso all’azienda di non fallire – segnala un volantino appeso in fabbrica dall’rsu della Fiom – oggi permangono enormi problemi”.

“Le officine sono quasi completamente vuote (il deserto ad eccezione dei reparti legati al scrvice ), di commesse firmate nuove non se ne vede nemmeno l’ombra a parte quella per la Germania da fare entro il 2027, cioeè fra 4 anni, delle 5 a sbalzo che dovevamo fare non si stanno comprando i materiali nemmeno per una” denuncia il sindacato.

Non solo: “Negli uffici sta avvenendo un vero e proprio esodo – dice la Fiom – ogni tre giorni avviene una dimissione volontaria di ingegneri e tecnici che scelgono di andare a lavorare da altre parti, molte volte alla concorrenza. Confidiamo nell’incontro per capire e fare chiarezza su tutti questi punti”.