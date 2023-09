Anniversario del combattimento di Cremeno. Sanna: “A Bolzaneto il primo atto della Resistenza”

Genova. Il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha portato questa mattina i saluti della Regione alla commemorazione per gli 80 anni del combattimento di Cremeno.

Alla cerimonia nella caserma di Bolzaneto, dove i reparti dell’89° Reggimento Fanteria tentarono di respingere l’assalto dei tedeschi, ha fatto seguito un momento di approfondimento storico con la lectio magistralis del professor Marco Di Giovanni dell’Università di Torino.

«Fu la prima conseguenza dell’armistizio a Genova e in Liguria, il primo atto di resistenza cui collaborarono, significativamente, militari e civili» ha detto Sanna. «Niente era ancora scritto quel giorno, il disorientamento che molti comprensibilmente vivevano rende ancora più memorabile la determinazione dei pochi che affermarono a prezzo della vita la necessità di voltare pagina, di cominciare una storia nuova per Genova, per la Liguria e per l’Italia. È importante che tutte le istituzioni siano qui oggi, unite, a ricordare il loro sacrificio».