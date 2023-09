La chef superstar della Casa Bianca alla scoperta della Focaccia di Recco

Genova. Anita Lo, prima chef donna a cucinare alla Casa Bianca, conquistata dalla Focaccia di Recco. Lunedì 11 settembre la superchef statunitense di origini malesi arriverà in Liguria per conoscere un’eccellenza locale che ha conquistato il marchio Igp.

Lo arriverà a Recco per il suo “Tour de fork” il prestigioso viaggio in Italia alla ricerca delle specialità gastronomiche più interessanti. Ritenuta dal New York Times e dalla rivista Food and Wine una delle migliori dieci chef statunitensi, autrice di libri e conduttrice di famose trasmissioni televisive americane, è stata come detto la prima chef donna a cucinare alla Casa Bianca in occasione in una cena di Stato nel 2015, quando il presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha ricevuto la visita del presidente cinese Xì Jimping.

Lunedì 11 settembre, dunque, la chef potrà vivere una “Recco Food Experience”: sedici food lover capitanati da Anita Lo approderanno al Ristorante “Da O Vittorio”, dove Lucio Bernini per il Consorzio recchese soddisferà tutte le loro curiosità illustrando il prestigioso menù prescelto: si inizia (ovviamente) con la Focaccia di Recco preparata da Samuel Orsinger, cui seguirà il “Ciuppin” di Giuseppe Bizioli, con cui Vittorio ha vinto il premio “Miglior zuppa di pesce d’Italia” al BrodettoFest di Fano. Infine, su richiesta specifica, “i muscoli ripieni”, una “voglia” degli americani facilmente soddisfatta grazie allo chef Roberto Concas.