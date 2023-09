Anche la Liguria alla festa dei parchi più antichi d’Italia, Piana: “Stanziati 840 mila euro per le aree protette”

Liguria. Il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana parteciperà al convegno inaugurale dei festeggiamenti sui Parchi più antichi d’Italia presso la Reggia di Venaria venerdì 22 settembre.

Il programma particolarmente ricco de La natura attraverso i parchi, dalla storia centenaria ad una nuova visione di futuro, sino al 24 settembre, presenta una serie di appuntamenti dedicati al centenario del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise oltre che ai 40 anni della rivista Piemonte Parchi. Previsti, tra gli altri, gli interventi del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e dei professori dell’Università degli Studi di Torino Pietro Passerin D’Entreves e di Silvana Dalmazzone.

“L’obiettivo principale è quello di mettere a fuoco linee programmatiche condivise delle aree protette – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana − in questa epoca di cambiamenti climatici. La Regione Liguria è da sempre attiva per preservare e promuovere la biodiversità e il patrimonio naturale, tanto che tra il 2019 e quest’anno abbiamo stanziato insieme alle aree protette oltre 840 mila euro con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di circa 182 mila euro per attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a livello locale, 180 mila euro su attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili rivolte agli studenti delle scuole, 60 mila euro per iniziative di mobilità sostenibile, 40 mila su contenimento del dissesto idrogeologico, biodiversità e fonti di energia alternative, oltre 382 mila euro per le attività volte al recupero dei rifiuti, alla riduzione del consumo di plastica, al contrasto al marine litter e alla promozione dell’economia circolare. Tra gli altri argomenti in discussione l’impatto delle attività umane sulla conservazione della biodiversità e sulle leve di sviluppo, la promozione socio-economica e turistica, l’implementazione dell’informazione e della comunicazione naturalistica”.