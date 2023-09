Anche a Genova sciopero del trasporto pubblico locale dei sindacati di base

Genova. Sciopero del trasporto pubblico locale nazionale proclamato da alcuni sindacati di base. A Genova aderiscono alla protesta l’organizzazione sindacale CUB Trasporti, Confederazione Cobas, ADL e SGB, per l’intera giornata di lunedì 18 settembre 2023.

Contestualmente l’organizzazione Sindacale UGL Autoferro ha comunicato, per il medesimo giorno, uno sciopero di 4 ore.

A Genova Amt comunica gli orari in cui sulla rete urbana il servizio verrà in ogni caso garantito per il trasporto urbano, ovvero nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30.

Per quanto riguarda il trasporto sulle linee provinciali invece il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Per la Ferrovia Genova Casella il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.