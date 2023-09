Anche a Genova arriva una panchina gigante, oggi l’inaugurazione a 690 metri di quota

Genova. Sarà inaugurata oggi, domenica 17 settembre, alle 17 la prima panchina gigante all’interno del territorio del Comune di Genova. Gialla e blu, vista mozzafiato sul mare, la riviera, il capoluogo ligure e le Alpi marittime, la “big bench” è stata catalogata con il numero 323.

Sì perché le “big bench”, panchine giganti appunto, ideate dal creativo Chris Bangle nel 2010, sono una rete diffusa in tutta Italia e all’estero. Con una comunità di appassionati che fanno la collezione di fotografie seduti timbrando una sorta di passaporto ogni volta che trovano una panchina gigante diversa.

I passaporti e i timbri per la big bench del monte Fasce si trovano presso la Trattoria detta del Bruxaboschi in via Mignone e al Bar Risto Il Liberale in via Monte Fasce.

In Liguria si trovano alcune altre panchine giganti: a Rossiglione, a Roccavignale, a Busalla sul passo della Bocchetta, ma anche a Cosseria, Ronco Scrivia, Valbrevenna, Varazze e Mioglia.

Le panchine sorgono tutte in luoghi privati, un modo per rendere un’area che solitamente sarebbe interdetta al pubblico, fruibile a tutti.