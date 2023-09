Amt vara la revisione della rete extraurbana: tre capolinea a Chiavari, ecco tutte le modifiche

Genova. Da lunedì 2 ottobre il servizio della rete provinciale sarà interessato da una revisione, frutto della collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio, a seguito delle prime due settimane di orari invernali e in previsione anche dell’entrata in vigore degli orari definitivi di entrata e uscita degli studenti nei vari plessi scolastici provinciali.

Nello specifico, nelle valli Stura e Leira ci saranno variazioni alle linee 701 Rossiglione – Campoligure – Masone – A26 – Prà – Voltri e 803 Voltri FS – Mele – Fado, in Valle Scrivia, modifiche alle linee 727 Genova Brignole – Sampierdarena – A7 – Busalla – Casella – Avosso – Montoggio – Bromia, 740 Busalla FS – Casella – Avosso – Montoggio – Bromia, 822 Busalla FS – Savignone e 728 Genova – Creto – Montoggio – Morasco – Bromia.

In Val Trebbia le modifiche riguardano alcune corse della linea 726 Torriglia – Laccio – Davagna – Prato e 910 Bromia – Laccio – Torriglia, mentre nel Golfo Paradiso riguardano la linea 871 Bogliasco – Pieve Ligure – Pieve Alta.

Per quanto riguarda il Tigullio, nel Comune di Chiavari, da lunedì 2 ottobre verranno istituiti tre nuovi capolinea, in sostituzione di quello in piazza Nostra Signora dell’Orto. Per le linee 711, 712, 715 e 731 il capolinea sarà in piazza Caduti di Nassiriya; per le linee 703, 704 e 945 il capolinea sarà in corso Buenos Aires / Torre Fara, mentre per le linee urbane di Chiavari e le linee da/per Leivi (810, 821, 902, 801, 802, 806, 828 e 868) il capolinea sarà in piazza Roma. Gli orari subiranno alcune variazioni e sono consultabili su sito e app Amt.

Sempre da lunedì 2 ottobre saranno interessate da qualche variazione di orario anche le linee della Val Verde, della Valle Scrivia e della Val Leira e le linee locali dei Comuni di Moneglia, Deiva e Varese.

Una novità interessa anche il servizio urbano. A partire da lunedì 2 ottobre, il percorso della linea circolare 699, in via sperimentale, viene parzialmente modificato sul seguente percorso.

Largo Rosa Parks (capolinea), via Don Giovanni Verità, via Ventimiglia, via Pietra Ligure, via Vallecrosia, via Calamandrei, Via della Benedicta, via Novella, via De Sanctis, via Salvemini, via Martiri del Turchino, via della Benedicta, via II dicembre 1944, via Novella, via Martiri del Turchino, via Sorgenti Sulfuree, via Prà, via Voltri, via Don Giovanni Verità, Largo Rosa Parks (capolinea).

Gli orari aggiornati si possono consultare sul sito https://www.amt.genova.it/amt e sulla app di Amt.