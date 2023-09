Amt, guasto tecnico esterno “spegne” i servizi digitali: fuori uso sito, app e servizi a chiamata

Genova. A causa di un guasto tecnico esterno tutti i servizi digitali di Amt – dal sito alla app, ma anche il sistema di prenotazione dei servizi a chiamata – sono fuori uso da questo pomeriggio. L’avviso è stato diramato sull’unico mezzo ancora funzionante: le paline elettroniche alle fermate dei bus.

Da quanto si apprende, il blackout digitale è dovuto a un fornitore esterno che gestisce l’intera rete aziendale. Amt non ha diramato comunicati sul guasto perché non funziona neppure l’e-mail. Tutti i software sono fuori uso, compreso quello che consente di prenotare le corse dei servizi a chiamata, di conseguenza funzionanti solo per le corse prenotate prima dell’inconveniente.

I tecnici della società provider sono al lavoro per risolvere il guasto, ma al momento non ci sono previsioni sulle tempistiche. Il timore è che, se la soluzione non arriverà entro domani mattina, i disagi possano ripercuotersi anche sulle biglietterie che si appoggiano alla stessa rete per l’emissione dei titoli di viaggio e tutti i servizi connessi.

A proposito: almeno per questa sera, con le edicole chiuse e la app fuori uso, l’unico modo per procurarsi un titolo di viaggio last minute sono le emettitrici automatiche in metropolitana (che chiude in anticipo per lavori) e negli impianti speciali, dato che la vendita a bordo era stata sospesa per Covid e mai più ripristinata. Nessun problema ovviamente per gli abbonati e coloro che avevano già acquistato un biglietto cartaceo.

Le paline elettroniche restano inoltre l’unico sistema per avere informazioni sugli orari, visto che le tabelle coi transiti sono state rimosse dalle paline delle fermate confidando proprio sulla digitalizzazione di tutti i servizi.