Amiu cerca “casa”, avviate indagini di mercato per due immobili da adibire a sede operativa e rimessa

Genova. Amiu, l’azienda partecipata dal Comune di Genova che gestisce il ciclo dei rifiuti, ha avviato due indagini di mercato. Una per l’individuazione di un immobile da adibire a sede operativa Amiu Genova e l’altra per un altro immobile o area per il rimessaggio di mezzi operativi dell’azienda.

Nel primo caso si tratta di una ricerca di un immobile che può essere collocato nel Comune di Genova o in quello di Serra Riccò o di Sant’Olcese. Servirà come sede operativa.

Ecco dove scaricare i documenti necessari per chi fosse interessato a segnalare una proprietà.

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire ad Amiu Genova SpA, via Gabriele D’Annunzio 27, 16121 Genova solo mediante posta elettronica certificata all’indirizzo AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT.

L’oggetto dovrà riportare il titolo del presente avviso: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN AREA O IMMOBILE DA ACQUISIRE IN PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE DA DESTINARE A RIMESSAGGIO MEZZI OPERATIVI DI AMIU GENOVA SPA – NON APRIRE”

Nel secondo caso si tratta di una ricerca di un immobile o di un’area che essere ubicata nell’intero territorio del Comune di Genova, preferibilmente nei municipi di Valbisagno o Valpolcevera, da destinare a rimessaggio dei mezzi.

Ecco dove scaricare i documenti necessari.

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire allo stesso indirizzo di cui sopra. L’oggetto della mail dovrà riportare “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN AREA O IMMOBILE DA ACQUISIRE IN PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE DA DESTINARE A RIMESSAGGIO MEZZI OPERATIVI DI AMIU GENOVA SPA – NON APRIRE”;

Il termine per la presentazione di entrambe le manifestazioni di interesse è fissato alle 12 del 2 ottobre 2023.