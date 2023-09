Ambulanza esce di strada, sfonda un cancello e resta in bilico sulla scarpata

Albissola Marina. Brutta avventura per un milite della Croce d’Oro che, alla guida di un’ambulanza, è stato protagonista di un pericoloso quanto spettacolare incidente, rimanendo di fatto in bilico su una scarpata.

È successo intorno alle 12 e 30 in via Gentile, la strada che collega Valloria ad Albissola Marina. Per fortuna il conducente del mezzo di soccorso, che stava scendendo dalla zona dell’ospedale San Paolo, non ha riportato ferite.

Immediato l’intervento della Croce Verde di Albisola, coordinata dal personale del 118. La strada momentaneamente è stata chiusa. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.