Ambiente e cambiamento climatico, Genova ospite in Francia del Climate Summit di Nizza

Genova. Questa mattina l’assessore all’ambiente del Comune di Genova Matteo Campora ha partecipato a Nizza ai lavori del Nice Climate Summit, la due giorni di incontri e dibattiti organizzati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la città di Nizza per affrontare i temi globali legati alla crisi ambientale e trovare soluzioni sostenibili contro le conseguenze del cambiamento climatico e per la conservazione della biodiversità.

Intervenuto durante il panel “Climat: agir local dans un monde global”, l’assessore Campora ha raccontato i progetti e le azioni che l’Amministrazione sta portando avanti per diminuire l’inquinamento, dall’elettrificazione del trasporto pubblico locale alla tutela del mare attraverso il Genova Process per l’adozione di una Carta dei Diritti degli Oceani, dalla gratuità della metropolitana in determinate fasce orarie a una migliore convivenza tra città e porto mediante la riduzione dell’inquinamento prodotto dalle navi.

“Summit come quelli di Nizza sono appuntamenti di grande importanza dove scienziati, aziende e amministratori locali si confrontano per elaborare, tutti insieme, una strategia vincente per ridurre l’inquinamento su scala globale e migliorare la salute dei cittadini e dell’ambiente – dichiara Campora – Le città come Genova possono e devono avere un ruolo determinante nel processo di transizione ecologica ed energetica, rispetto al quale bisogna continuare a investire e, al contempo, coinvolgere i cittadini, rendendoli sempre più consapevoli dei danni prodotti all’ambiente da abitudini consolidate ma nocive per l’ecosistema quali, ad esempio, il ricorso al mezzo privato per gli spostamenti urbani. Tuttavia, per vincere la sfida del riscaldamento globale è fondamentale lavorare anche a livello di macroregioni come ad esempio il “nostro” Mediterraneo, attraverso un’alleanza tra grandi città come Genova e Nizza nel segno dell’acqua: un bene fondamentale da proteggere grazie anche a progetti lungimiranti quali il Santuario Pelagos e Genova Process, l’ambizioso percorso partito dalla nostra città in occasione di Ocean Race per l’adozione, da parte dell’ONU, della Dichiarazione universale dei Diritti degli Oceani”.

In questi due giorni il Nice Climate Summit ha riunito leader francesi e internazionali, ricercatori ed esperti di tutto il mondo, istituzionali, aziende innovatrici, accademici e personalità politiche, così come i cittadini impegnati nella trasformazione della loro economia e della società, per combattere il riscaldamento globale e proteggere e promuovere la biodiversità. Tematiche di cui si sono ritrovati a discutere a Nizza più di 120 relatori e quasi 2000 personalità del mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni.