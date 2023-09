Aerei, sciopero nazionale del personale a terra: voli cancellati anche al Colombo di Genova

Genova. Voli cancellati e disagi per i viaggiatori. Questo è il venerdì di sciopero per il settore aereo, con l’agitazione nazionale dei lavoratori dell’handling proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni.

Di seguito l’elenco delle cancellazioni previsti per la giornata di oggi per i voli in partenza e in arrivo al Cristoforo Colombo di Genova.



IN ARRIVO

AZ 1383 da ROMA FCO delle h. 10.30 – CANCELLATO

AZ 1395 da ROMA FCO delle h. 14.30 – CANCELLATO

IN PARTENZA

AZ 1380 per ROMA FCO delle h. 06.40 – CANCELLATO

AZ 1384 per ROMA FCO delle h. 11.20 – CANCELLATO

AZ 1386 per ROMA FCO delle h. 15.20 – CANCELLATO