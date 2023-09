Aerei, sciopero di 24 ore del personale: voli cancellati anche a Genova

Genova. Ripercussioni anche per il traffico aereo dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova a seguito dello sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore proclamato per la giornata di oggi, venerdì 8 settembre,

L’agitazione è stata proclamata da Cub Trasporti insieme ad altre sigle sindacali di base, e comprende tutto il comparto aereo, aeroportuale e per l’indotto che coinvolge il personale di terra. Allo sciopero a livello nazionale hanno aderito anche i lavoratori dei servizi aeroportuali di handling di Flai trasporti.

Al momento su Genova sono cancellati i collegamenti con Roma: l’aeroporto genovese invita tutti i passeggeri in partenza a contattare la compagnia aerea di riferimento per capire l’operatività del proprio volo.

IN ARRIVO

AZ 1383 da ROMA FCO delle h. 10.30 – CANCELLATO

AZ 1389 da ROMA FCO delle h. 22.45 – CANCELLATO

IN PARTENZA

AZ 1380 per ROMA FCO delle h. 06.40 – CANCELLATO

AZ 1384 per ROMA FCO delle h. 11.20 – CANCELLATO

(notizia in aggiornamento)