Accordo tra Serie BKT e YouTube: highlights delle partite sul canale Lega B

Liguria. Lega Serie B e YouTube annunciano di aver siglato un accordo di partnership grazie al quale, a partire dalla stagione in corso, gli highlights di tutte le partite del campionato Serie BKT (e quindi anche quelle della Sampdoria) saranno disponibili sul canale YouTube Lega B.

Una collaborazione importante e all’insegna dell’espansione nazionale e internazionale per il campionato Serie BKT, che consentirà infatti a tutti i tifosi di godersi, poco dopo il fischio finale di tutti i match di giornata, il meglio di tutte le partite del campionato che, in questo modo, saranno visibili in tutto il mondo.

“L’accordo con YouTube – sottolinea il presidente della Lega B Mauro Balata – è l’ulteriore testimonianza dell’evoluzione del prodotto ‘Serie BKT’. La possibilità di fruire delle azioni salienti di ogni match permette di apprezzare la qualità del campionato, dei giovani talenti che scendono in campo ma anche di raggiungere un numero ancora maggiore di tifosi di tutte le età in ogni angolo del mondo”.

Il canale YouTube della Lega B, in cui la raccolta pubblicitaria degli highlights è gestita da Veedly by Azerion, è già aperto e fruibile con gli highlights delle partite del campionato, e raccoglie al momento oltre 33.000 iscritti, con oltre 4 milioni di visualizzazioni totali. Si tratta di un’ulteriore conferma della crescita in ambito di esposizione mediatica che dimostra come ci sia un forte interesse nei confronti del campionato Serie BKT da parte degli appassionati in tutto il mondo.