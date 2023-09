Accoglienza migranti a Voltri, Pd: “Solidarietà del territorio sia accompagnata dalla responsabilità dell’amministrazione”

Genova. “Dopo anni di propaganda sulla pelle delle persone, assistiamo oggi al totale fallimento delle presunte politiche migratorie del Governo Meloni, che – oltre gli slogan dal dubbio valore etico – con le direttive del decreto Cutro ha lasciato migliaia di persone senza adeguati percorsi di integrazione, reso le condizioni di vita per chi arriva oggi sempre più disumane e alimentato l’illegalità. In questo quadro nazionale, è necessario ribadire il principio morale su cui ogni società democratica dovrebbe fondarsi: accogliere chi si trova in mare, chi scappa dai campi di concentramento della Libia e chi fugge da guerre, carestie e povertà è un dovere di tutte e tutti noi”.

A dirlo, attraverso una nota stampa il Partito Democratico di Genova: “L’arrivo a Voltri di 50 persone sbarcate nei giorni scorsi sulle coste di Lampedusa – che troveranno sistemazione in tende da campo allestite nel capannone degli ex Cantieri Costaguta – vedrà, ne siamo certi, la solidarietà e la partecipazione del tessuto associativo e di volontariato del territorio, che sempre si è attivato di fronte ad emergenze di tipo umanitario. In questo senso le parole del Presidente del Municipio VII Barbazza, che consegna alla stampa la sua estraneità alla gestione dell’accoglienza, preoccupano per il dovuto e necessario dialogo con il territorio”.

“Non può, infine, non destare perplessità la scelta di un capannone industriale per accogliere persone per le quali risultano al momento sconosciute le condizioni fisiche e psicologiche, il numero di minori non accompagnati o i percorsi e le tempistiche che si immaginano per un’accoglienza dignitosa – conclude la nota – Nell’auspicare che il Governo abbandoni la gestione miope del fenomeno migratorio attuata in questi mesi e abbracci la strada della cooperazione europea, chiediamo intanto che l’amministrazione genovese si faccia carico della situazione di Voltri con responsabilità e trasparenza, poiché riteniamo che coinvolgere e informare – anche nei tempi stretti dell’emergenza – sia il solo modo di costruire veri percorsi di accoglienza e per non pregiudicare l’impegno del territorio”.