Accademia della marina mercantile, al via 8 corsi di formazione gratuiti: 220 posti a disposizione

Genova. Il mondo del mare e dei trasporti vive una fase globale di profonda trasformazione, declinata principalmente in tante nuove figure professionali che aiutino il settore a entrare in una nuova epoca. Tecnologia e nuove strumentazioni, ma anche capacità di gestione e di alta specializzazione nel servizio ai passeggeri. L’Accademia italiana della marina mercantile, principale istituzione di formazione dell’ambito marittimo in Italia, ha aperto nelle scorse settimane 8 nuovi corsi Its, con a disposizione circa 220 posti per andare a formare ufficiali di coperta, ufficiali di macchina, cuochi di bordo, ship manager, operatori di logistica Internazionale e tanti altri nuovi allievi.

Dai futuri comandanti delle navi (Its coperta) a chi gestisce l’animazione destinata a bambini e adolescenti (children & teen animator), dall’agente polifunzionale del mondo ferroviario (Its ferroviario) a chi si occuperà della gestione e della supervisione dei servizi ai passeggeri (Its commissario di bordo), sono variegate le figure professionali che si formeranno entreranno a far parte del mondo della blue economy grazie ad alte competenze e periodi di tirocinio all’interno delle aziende.

L’accademia, che ha la sua sede principale a Genova e una sede distaccata ad Arenzano, nella splendida cornice di Villa Figoli des Geneys, propone otto nuovi percorsi formativi di durata biennale o triennale, totalmente gratuiti, attivati in accordo con il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), Regione Liguria e con tutte le aziende partner. I corsi Its a cui è possibile iscriversi in questi giorni sono:

ITS Ufficiale di Coperta – Scadenza 10 settembre

ITS Tecnico Superiore Ferroviario – Scadenza 28 settembre

ITS Ufficiale di Macchina – Scadenza 1 ottobre

ITS Cuoco di Bordo – Scadenza 12 ottobre

ITS Multimedia Technician – Scadenza 6 ottobre

ITS Ship Manager / Superintendent – Scadenza 26 ottobre

ITS Logistica Internazionale – Scadenza 15 ottobre

ITS Commissario di Bordo – Scadenza 2 ottobre

FSE Children & Teen Animator – Scadenza 28 settembre

I corsi sono attivati e studiati in accordo alle aziende partner dell’Accademia italiana della marina mercantile, e prevedono periodi di tirocinio nel contesto delle suddette aziende, che andranno ad assumere una quota media di circa il 75% dei diplomati. Tra le realtà partner: ABB, AMT, Costa Crociere, Dinazzano Po, FuoriMuro, GNV, Grimaldi Lines, Gruppo MSC, La Nuova Meccanica Navale, Mariotti Shipyard, OceanoGate Italia, Navalimpianti, NATO STO-CMRE, Tecnavi e molte altre.

Ogni corso ha specifici requisiti per l’iscrizione, ma i corsi ITS Logistica Internazionale, ITS Tecnico Superiore Ferroviario e ITS Ship Manager / Superintendent prevedono anche la possibilità di iscrizione per i cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno. Tutti gli avvisi di selezione sono consultabili sul sito www.accademiamarinamercantile.it

È possibile richiedere inoltre, in base alle disponibilità e a determinati requisiti, un contributo economico per la residenzialità.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. La “mission” dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.