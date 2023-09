Incidente e pullman in avaria in A26: un ferito e traffico in tilt anche sulla A10

Genova. Traffico bloccato nel pomeriggio di venerdì sull’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce per un incidente avvenuto tra Ovada e Masone e per un pullman in avaria nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Alessandria.

L’incidente ha coinvolto due auto ed è avvenuto all’altezza del chilometro 16, in direzione Voltri, intorno alle 16.30. Intorno alle 17.30 sul tratto si registravano 7 chilometri di coda. Una persona inoltre è rimasta ferita, ed è stata soccorsa dalla Croce Verde di Mele. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche personale di Autostrade per l’Italia e della polizia stradale.

Neanche il tempo di iniziare a smaltire le code, che intorno alle 18 un pullman si è bloccato nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Masone, all’altezza del km 1. La presenza del mezzo non ha permesso la prevista rimodulazione delle corsie disponibili tramite il dispositivo “Road Zipper”, il sistema che Autostrade utilizza per mitigare l’impatto dei cantieri (che si concentrano su A26 e A10 in questo periodo), e nel giro di poco tempo si sono formati 8 km di coda in direzione Genova in corrispondenza del cantiere di ammodernamento della galleria Manfreida, al km 5, con strascichi sul ponte San Giorgio. Ripercussioni dunque anche sulla A10, in corrispondenza del nodo con la A26, in entrambe le direzioni.