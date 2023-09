A Sestri Levante sabato 23 settembre la giornata dello sport

Sestri Levante. Un’intera giornata dedicata alla promozione delle attività sportive di Sestri Levante pensata per far conoscere a grandi e piccini tutte le possibilità che il territorio offre grazie alla presenza di numerose associazioni e realtà sportive importanti per la città.

A partire dalle ore 10 di sabato 23 settembre il Parco Mandela e l’area della Piscina comunale diventeranno una palestra a cielo aperto: 25 associazioni presenti e tante occasioni per bambini e adulti di sperimentare e cimentarsi in nuove discipline, anche in vista della ripresa delle attività delle società e associazioni in autunno.

Basket, pallavolo, calcio e tennis, ma anche danza, ginnastica ritmica, judo e karate oltre agli sport acquatici, pattinaggio, tiro con l’arco, bocce ed equitazione: alla Giornata dello Sport di Sestri Levante ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Al Parco Mandela saranno presenti con propri stand e aree dedicate le seguenti associazioni e realtà del territorio:

Danza: Momas dance academy, DAS – Dance Art Studio, Master ballet con Nelly;

Ginnastica ritmica: CAMES;

Ginnastica funzionale: Studiokalossthenos Jacopo Movimento Spartano;

Pattinaggio: Groove Skate Park;

MTB: Break Bike Sestri;

Arti Marziali Miste: La Superba Sestri Levante;

Difesa personale: Condor Combat Academy A.s.d.

Basket: Centro Basket Sestri Levante;

Volley: Volley Sestri Levante;

Judo: Judo Levante e A.s.d. Judo Kodokan Sestri Levante;

Tennis tavolo : A.s.d. TT Segesta Nova;

Tennis: Circolo Tennis Dilettantistico La Fattoria;

Karate : Fudoshin Karate DO a.s.d.;

Nuoto : My Sport Sestri Levante;

Atletica : Atletica Levante a.s.d.;

Bocce : Bocciofila Rivana;

Calcio: U.S.D. Sestri Levante 1919 e Rivasamba a.s.d.;

Tiro con l’arco : Arcieri del Tigullio;

Vela: Lega Navale Italiana Sestri Levante;

Canoa e Canottaggio: Shock Wave Sports;

Kayak: Stai fuori ASD;

Equitazione: Circolo ippico Lo Sperone.

In programma anche diverse dimostrazioni di atleti e appassionati, in particolare alle ore 16 è prevista l’esibizione degli skater del Groove Skate Park sul campo da basket.

“Quella di sabato sarà un’occasione importante non solo per le tante società che operano su Sestri e che consentono a tutti, bambini, giovani e adulti di praticare diverse discipline sportive sul nostro territorio per far conoscere il loro lavoro e impegno, ma anche una bella opportunità per i cittadini di scoprire tutte le possibilità che Sestri offre dal punto di vista sportivo”, spiega il sindaco Francesco Solinas.

“Tra le tante realtà del territorio, sono molte le eccellenze sportive che raggiungono risultati nazionali ed internazionali importanti e portano la nostra città alla ribalta in diverse discipline – sottolinea ancora il primo cittadino – L’amministrazione intende convintamente sostenerle e promuovere lo sport in generale perché è salute, ha una funzione sociale importante e trasmette ai più giovani valori importanti quali lealtà, solidarietà, impegno e rispetto delle regole. Il mio invito è rivolto a tutti i ragazzi e alle loro famiglie a partecipare numerosi a questa splendida giornata all’insegna del benessere e del divertimento. Desidero infine ringraziare Mediaterraneo Servizi per l’assistenza tecnica e logistica, ma soprattutto tutte le associazioni sportive del territorio che parteciperanno numerose e con entusiasmo all’evento senza la cui collaborazione non avremmo potuto realizzare una così bella iniziativa”, conclude il sindaco Solinas.

“Lo sport ha una funzione educativa ed aggregativa importantissima oltre ad avere effetti benefici sulla salute e sulla crescita cognitiva dei ragazzi è anche divertimento ed i nostri bambini e ragazzi hanno bisogno di uno spazio in cui socializzare, fare squadra e divertirsi” – sottolinea il consigliere comunale delegato allo Sport, Albino Armanino – “Iniziative come questa hanno come obiettivo avvicinare i bambini ed i ragazzi alla pratica di una disciplina sportiva offrendo la possibilità di conoscere le realtà del territorio che con dedizione e passione insegnano ai giovani i valori dello sport”.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, a partire dalle ore 8 di sabato 23 settembre verrà chiusa al traffico una porzione di via Fascie, dalla rotonda all’ingresso del Parco Mandela.

Ai clienti della Piscina Comunale saranno riservati gratuitamente n.30 parcheggi all’interno del parcheggio a pagamento in via Baden Powell.