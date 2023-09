A Genova nasce una scuola di architettura per bambini, il 5 ottobre la presentazione

Genova. Si chiama SOUx ed è una scuola di architettura per bambini e bambine tra i 7 e i 12 anni. Sbarca anche a Genova grazie a Simonetta Cenci e Alfonso Femia, dell’Atelier(s) Alfonso Femia che hanno deciso di aderire alla rete internazionale di scuole SOUx.

La presentazione del progetto sarà il 5 ottobre alle 17 nello studio di architetti in via Interiano 3/11. Si partirà con 20 giovanissimi allievi, ma una decina di posti è ancora a disposizione. Le iscrizioni sono aperte e a parte un piccolo costo di iscrizione per sostenere spese vive e assicurative non ci sarà una retta: “In modo che il progetto possa includere davvero tutti”, spiegano gli organizzatori.

Il programma della scuola mette a sistema la città, l’architettura, l’educazione civica e la capacità di immaginare, a misura di bambino. Questa scelta fa parte di un percorso di ricerca e osservazione, che Alfonso Femia e Simonetta Cenci hanno messo a punto, nel corso di quasi trent’anni di attività, parallelo alla pratica professionale.

Diceva il grande maestro Claudio Abbado: “Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, a essere ascoltati”. Così è, ancora di più, per l’architettura: imparare a guardare le nostre città può aiutare a comprenderle e amarle.

Dio contro, la mancanza di conoscenza degli oggetti urbani spegne l’interesse, nega l’aspirazione alla condivisione e alla relazione negli spazi pubblici, sopisce il desiderio di essere cittadini, parte attiva dei luoghi e delle comunità. È un vuoto formativo che difficilmente viene colmato dalla scuola. ù

Simonetta Cenci, direttore generale degli Atelier(s), ma ex assessore all’urbanistica di Genova ha intrapreso lo sviluppo della Scuola di architettura con la volontà di stimolare senso di appartenenza, attitudine a vedere e immaginare nei bambini, piccoli cittadini. Cenci, che è direttore della scuola SOUx Genova, sarà coadiuvata da un team di professionisti con i quali condivide sensibilità e obiettivi.

IL TEAM

I genovesi Teresa Musetti, insegnante con scuola formazione psicoanalista modello Tavistock di Londra presso AIPPI di Milano; Enrico Martino e Carola Picasso, architetti, direttori di progetto in Atelier(s) Alfonso Femia, Francesca Fassio, esperta per la diversity, Nora Bruzzone, architetto sui temi dell’urbanistica e della città e Daniela Bergallo, per gli aspetti organizzativi e amministrativi. Per sostenere i contenuti del corso, interfacciando l’architettura, la città, l’arte, è stata coinvolta Ilaria Di Meo, artista senese di fama nazionale che, attraverso le sue opere, racconta affascinanti storie di animali, pesci, piante, stimolando curiosità e stupore.

“Il progetto SOUx – dichiara Simonetta Cenci – Genova sarà un’esperienza straordinaria. Noi ci impegneremo per trasferire racconti, storie, strumenti per far amare e stimolare l’immaginazione prima di tutto e poi per progettare, ma sono certa che i bambini ci restituiranno in misura decuplicata un arricchimento di visioni, impressioni, sogni. Impareremo dai loro occhi a guardare in modo diverso la nostra bellissima città”.

DOVE QUANDO CHI

L’attività di formazione si svolgerà parallelamente allo svolgimento dell’anno scolastico da ottobre a maggio, con incontri e laboratori pomeridiani, una volta la settimana, per la durata di due ore e mezza (dalle 16.15 alle 18.30), in sedi diverse, scelte tra le location più significative della vita culturale e amministrativa della città, Urban Lab, Università e altri luoghi pubblici.

La formazione sarà svolta da una squadra di docenti qualificati, di differente estrazione professionale, architetti, designer, medici, artisti, giornalisti, grafici, proveniente da tutta Italia. Ogni incontro (salvo eccezioni) avrà una sessione di laboratorio con l’assistenza di tutor in numero proporzionato ai bambini iscritti.

COSA SIGNIFICA SOU?

Non è un acronimo, come si potrebbe pensare, ma il nome dell’architetto giapponese Sou Fujimoto, docente alle università di Tokyo, di Kyoto e di Minato (Keio University) e vincitore di numerosi premi per i suoi progetti. Cresciuto sull’isola giapponese di Hokkaido, Fujimoto ha sviluppato fin dall’infanzia un forte interesse per il mondo della natura. L’aspirazione a un “futuro primitivo” è la sua filosofia progettuale.