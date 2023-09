A De Ferrari la festa con la Filarmonica Sestrese per le cinque stelle del Bristol

Genova. Grande desta in piazza De Ferrari, martedì pomeriggio, per celebrare la quinta stella dell’hotel Bristol Palace.

La gemma liberty del Gruppo Duetorrihotels aveva annunciato nelle scorse settimane di avere conquistato il più ambito dei traguardi, tagliato dopo 118 anni di storia, e martedì pomeriggio ha voluto celebrare con tutta la città con il concerto della storica Filarmonica Sestrese e la cerimonia di consegna della targa delle 5 stelle da parte delle autorità.

“La quinta stella è un successo per questa storica realtà e per tutta Genova, che si consolida sempre di più come città d’arte e di cultura sullo scenario europeo e internazionale – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La presenza di un altro hotel di questo prestigio è segno di un aumento nella qualità del settore alberghiero genovese e della sua capacità di attrarre da tutto il mondo clientela in cerca di alti standard di accoglienza. Del resto, il Bristol è la quintessenza dell’offerta turistica genovese: all’esterno mostra una bellezza riservata e discreta, all’interno è un vero e proprio scrigno di meraviglie, a cominciare dalla sua bellissima e distintiva scala elicoidale. Complimenti dunque ai gestori e a tutto lo staff del Bristol Palace per questo grande risultato, un’altra buona notizia in questa estate contrassegnata da grandi soddisfazioni per gli operatori turistici di tutta Liguria”.

È dal 1905 che il palazzo art nouveau di via XX Settembre è uno dei punti di riferimento del pubblico internazionale: sede di feste leggendarie e fucina di aneddoti – come quello secondo cui Alfred Hitchcock si sarebbe ispirato al suo scalone liberty per il tema della spirale di Vertigo – l’hotel si è preparato negli ultimi anni si è preparato al salto di qualità investendo in un’operazione di rinnovamento sia sul piano strutturale che dei servizi. Trasformata anche la proposta gastronomica, da sempre uno dei punti di forza del Bristol Palace, con il rinnovo del ristorante Giotto e la sua terrazza, aperti anche alla clientela esterna, che potrà testare nuovi menù ed esperienze suggerite dall’ executive chef Enrico Lo Presti, coadiuvato dalla sua brigata.