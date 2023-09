8 settembre a Palazzo Reale con la “tenzone singolare” tra Cavazzoni e Bologna

Genova. L’ultimo appuntamento di “Parole antiche per pensieri nuovi”, la rassegna ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova, è l’incontro “Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori” fra Ermanno Cavazzoni e Corrado Bologna, in programma venerdì 8 settembre, alle 17,30, nel Salone da Ballo di Palazzo Reale, a Genova in via Balbi 10.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto (comprensivi della visita al Museo). Prenotazioni al numero 3482624922 (anche Whatsapp).

Non si tratterà di una “singolar tenzone” cavalleresca, ma piuttosto di una “tenzone singolare“, visto che a incrociare le voci, anziché le spade, saranno due professori universitari, entrambi davvero “singolari”: uno (Bologna) si è occupato di mostri, di romanzi cavallereschi e di trovatori provenzali, l’altro (Cavazzoni) ha scritto «storie vere e verissime» di giganti, di «animali fantastici» e addirittura un celebre «poema dei lunatici» che ispirò non a caso Federico Fellini. Aiuteranno il pubblico a passeggiare in questo teatro del mondo, divertendosi a scoprirne i trucchi.

Gianni Celati, riscrivendo in prosa l’Orlando Innamorato di Boiardo, ha riassunto alla perfezione il senso e il fascino della lunga tradizione italiana dei “romanzi di cavalleria”: «Il terreno d’avventure di questi cavalieri è quello degli spazi aperti, attraverso i continenti, dove uno può galoppare fino in capo al mondo, senza trovare confini. […] Ma in questo spazio larghissimo e senza confini, i cavalieri e le dame nei loro vagabondaggi non fanno che incontrarsi, come se fossero in una cittadina dove tutti vanno per le stesse strade e per forza si incontrano e si conoscono. Questo è strano e meraviglioso, perché fa pensare che quel terreno d’avventure dei nostri cavalieri sia magari un giardino familiare, dove non ci si può perdere se non con la fantasia». Nei libri cavallereschi ci si perde con la fantasia e ci si ritrova in una realtà aumentata. Dalla comoda poltrona in cui stiamo leggendo veniamo proiettati in un universo vorticoso di fantasmagorie e di finzioni, per molti versi simile a quello del cinema, dei cartoons e del web. Lo popolano maghi e fate, giganti dai nomi madornali e delicatissime donzelle, ninfe scatenate e paladini in sella a cavalli sfrenati in un movimento ininterrotto, che è il gorgo allucinatorio, la giostra delle illusioni che inghiotte il poema-mondo, e noi con lui.

Si conclude così “Parole antiche per pensieri nuovi”, rassegna iniziata lo scorso 9 giugno con altri illustri protagonisti come Tullio Solenghi, Maddalena Crippa, Mario Incudine e Antonio Vasta, David Riondino e Dario Vergassola. Ogni incontro è andato esaurito, così come le lezioni di greco antico tenute da Stella Tramontana. Il progetto è ideato da Sergio Maifredi, prodotto da Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova con il sostegno della Regione Liguria, vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura.

Oltre a Palazzo Reale ha coinvolto Luni in provincia della Spezia con l’ottavo “Portus Lunae Art Festival”, Ventimiglia in provincia di Imperia con il terzo “Albintimilium Theatrum fEst”, la Villa Romana del Varignano a Porto Venere in provincia della Spezia, la Fortezza Firmafede di Sarzana in provincia della Spezia, il Forte Santa Tecla di Sanremo in provincia di Imperia e il Forte San Giovanni di Finale Ligure in provincia di Savona. Sono parchi archeologici o fortezze che Teatro Pubblico Ligure dal 2014 ha coinvolto nel progetto STAR Sistema Teatri Antichi Romani.

