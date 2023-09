7-8 ottobre a Santa Margherita il premio internazionale di giornalismo

Liguria. Il rapporto tra il globale e il locale, tra il mondo e l’Italia. Sarà questo il focus su cui ruoterà l’edizione 2023 del Premio Internazionale di Giornalismo, manifestazione organizzata dal settimanale online Piazza Levante in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, l’Associazione della Stampa Estera in Italia e l’Ordine dei Giornalisti di Liguria.

Sabato 7 ottobre 2023 al Castello cinquecentesco si terrà una giornata di incontri e approfondimenti: si ricorderà il giornalista sammargheritese Alfredo Marchesini e il suo operato presso il quotidiano Il Lavoro, ci sarà un collegamento con Parigi e la Maison del Journalistes e un intervento del Caporedattore Esteri de La Stampa Giordano Stabile (anche lui giornalista di Santa Margherita Ligure).

Nel pomeriggio tra i relatori il genovese Corrado Zunino, inviato de La Repubblica, recentemente rimasto ferito in Ucraina, e il giornalista dell’Associazione Stampa Estera vincitore del Premio Internazionale. Premio che sarà consegnato il giorno successivo, domenica 8 ottobre 2023, durante una cerimonia a Villa Durazzo a partire dalle 10:00 a cui parteciperà come ospite d’onore il giornalista Rai Marco Frittella attuale direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali di Rai Com.

Il riconoscimento è stato assegnato a un giornalista iscritto all’Associazione Stampa Estera in Italia giudicato per un suo articolo dedicato alla Liguria. L’edizione 2023 è andata a Rodolfo Faggioni, boliviano, corrispondente per il Sur America Press e Visor Bolivia.

Il Premio Internazionale di Giornalismo nasce dall’impulso che ha dato il G20, ospitato a Santa Margherita Ligure nell’agosto del 2021, proiettando in una dimensione internazionale il nostro territorio, conosciuto all’estero principalmente per il turismo.

Santa Margherita Ligure è aperta al mondo. E’ un laboratorio di studio e condivisione della pluralità. Abbiamo preso una serie di impegni con il G20 – commenta il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni – ogni incontro, riflessione, concetto, affrontato in quel frangente, sono stati raccolti e fatti nostri, sono diventati ingredienti del nostro lavoro quotidiano e stimolo per approfondire i grandi temi con appuntamenti come questi. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e i partecipanti per aver accettato il nostro invito a Santa Margherita Ligure.

Proprio in occasione del G20 erano stati avviati i primi contatti con il settimanale online Piazza Levante, strumento informativo del gruppo GMedia con sede a Chiavari e che ha nel suo motto “Glocal no social” la sua filosofia, e con l’Associazione della Stampa Estera che raggruppa a Roma i corrispondenti dall’Italia delle principali testate giornalistiche del mondo. Inoltre con l’Ordine dei Giornalisti di Liguria il Comune di Santa Margherita Ligure ha firmato un protocollo d’intesa con cui l’ente si impegna a sensibilizzare l’alfabetizzazione mediatica avviata dall’Ordine mediante il progetto Erasmus + STOP FAKE NEWS.

Ma il legame tra il giornalismo e Santa Margherita Ligure ha aderenze con la storia e con il presente. Vittorio G. Rossi, sammargheritese, è stato un grande giornalista che ha seguito e raccontato gli eventi più importanti del XX secolo: è stato il primo giornalista occidentale ad essere ammesso nell’Unione Sovietica.

Gli eventi del 7 e dell’8 ottobre daranno crediti formativi per i giornalisti. Iscrizione sulla piattaforma Sigef (sono presenti 3 eventi: sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina). Si allega il volantino fronte e retro con il programma dettagliato e il manifesto.