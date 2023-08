Zapata, stallo su sgombero e avvio dei lavori tra incognita Pnrr e proposte alternative

Genova. L’edificio degli ex Magazzini del sale in via Sampierdarena avrebbe dovuto essere consegnato all’impresa che si occuperà di riqualificarlo entro il 31 luglio, scadenza, annunciata in consiglio comunale dal vicesindaco Piciocchi a fine giugno e superata da oltre una settimana.

Nel frattempo si è aperta la voragine dell’incertezza sui fondi necessari alla riqualificazione, legati al Pnrr, perché il finanziamento dell’intervento, sotto il programma di rigenerazione urbana Pui, è fra quelli che il governo potrebbe depotenziare nell’ambito della rimodulazione dei fondi europei.

Si tratta di 4,2 milioni. Il Comune ha assicurato che non ci saranno problemi in tal senso ma ancora la certezza che sarà così non esiste.

E mentre il centro sociale Zapata attende di sapere se dovrà traslocare a breve o meno, ieri il consiglio municipale del Centro Ovest ha votato l’impegno ad attivare un tavolo di confronto sul tema.

“L’amministrazione comunale aveva previsto lo sgombero del Centro Sociale Zapata entro il 31 luglio per avviare i lavori di riqualificazione ma, ad oggi, non si è ancora fatto nulla – commenta il consigliere Regionale e capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – Toti e Bucci, in silenzio, sono tranquilli ma continuano a non fare chiarezza, forse perché loro stessi hanno le idee poco chiare a riguardo”.

Nel frattempo dal centrosinistra, in municipio, sono arrivate proposte alternative per il ricollocamento dello Zapata: nell’ex bocciodromo di via Albertazzi a San Benigno oppure in un capannone di via Sampierdarena, vicino alla Fiumara.

La consigliera rossoverde in municipio Caterina Iacopi ha sottoscritto, insieme ai consiglieri di maggioranza, una mozione che impegna il presidente Colnaghi ad effettuare urgentemente un tavolo di confronto e di dialogo tra Comune, Zapata e Demanio.

“Toti e Bucci, hanno già iniziato a raccontarci la storia della “rava e della fava” dichiarando che anche se saltano i fondi Pnrr ci saranno di riserva dei fondi PNC (Piano Nazionale Complementare) – commenta Caterina Iacopi – dubitiamo fortemente che siano sufficienti per ricoprire tutti i progetti che sono compresi nel Pui Sampierdarena che ricordo sono ben 14, tra cui appunto la riqualificazione dei Magazzini del Sale”.

Di altro parere la Lega: “La maggioranza in Municipio Centro Ovest, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, ha votato un documento per trovare una nuova collocazione al centro sociale Zapata dopo la richiesta di sgombero dai Magazzini del Sale. Non dovrebbe essere il nostro Municipio a dover fornire siti alternativi a chi da anni vive nell’ illegalità”.

“Il Municipio deve occuparsi prima di tutto dei suoi cittadini e delle loro problematiche, anziché di chi, per anni, non ha rispettato la legge. Stupisce, inoltre, che il presidente Colnaghi, del M5S, che ha sempre gridato alla legalità, abbia firmato un documento come questo che va incontro a chi non conosce cosa sia il rispetto della legge”, conclude la nota del Carroccio.