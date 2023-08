Zapata, il centrosinistra porta due proposte per il trasferimento in via Albertazzi e in via Sampierdarena

Genova. “Venuti a conoscenza che il Comune di Genova aveva stabilito entro il 31 luglio 2023 lo sgombero del Centro Sociale Emiliano Zapata dai locali degli ex Magazzini del Sale per permettere la loro riqualificazione, ci siamo attivati subito come gruppi del Partito Democratico e Lista RossoVerde per ricercare una soluzione consona a far permanere il centro sociale sul territorio municipale. Il Centro Sociale Zapata è stato un punto di riferimento sociale, culturale e sportivo per moltissimi giovani e non solo, ospitando al suo interno altre realtà associative senza sede, creando in questo modo una nuova rete associativa virtuosa dove afferiscono molti giovani, non solo della nostra delegazione. Per tale motivo abbiamo incontrato i membri del collettivo per ascoltare le loro istanze, le loro richieste e sviluppare insieme proposte concrete da portare nelle sedi istituzionali e all’Amministrazione Comunale attraverso il Consiglio del Municipio Centro Ovest”.

Lo scrivono in una nota stampa Amedeo Lucia, Consigliere Partito Democratico, e Caterina Iacopi, Consigliere Lista RossoVerde, insieme ai relativi gruppi: “Dopo un accurato studio degli edifici dismessi sul nostro territorio, le proposte avanzate e apprezzate dai ragazzi del collettivo Zapata sono quelle dell’ex bocciodromo di via Albertazzi a San Benigno e un capannone sito in via Sampierdarena vicino alla Fiumara. Le stesse sono state inserite in una mozione che, sottoscritta da subito da tutte le forze di maggioranza municipale e dal Gruppo misto, sarà discussa e posta in votazione durante il Consiglio di Municipio del 7 agosto 2023 fortemente richiesto dai Gruppi del Partito Democratico e Lista RossoVerde”.

“Auspichiamo – concludono i consiglieri – che la mozione sia votata all’unanimità e si possa urgentemente aprire un tavolo di confronto con l’Amministrazione Comunale, il Centro Sociale Zapata, il Municipio Centro Ovest e i proprietari degli stabili sopracitati per trovare una soluzione alla collocazione del centro sociale nel più breve tempo possibile”.