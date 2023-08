Voltri, strappa la collanina a una donna e fugge a bordo di un treno

Genova. Intervento delle volanti ieri pomeriggio intorno alle 18.40 in via alla Stazione di Voltri dove una donna anziana è stata strappata dal collo la collanina d’oro.

La donna ha raccontato che era appena scesa dal treno ma quando è arrivata in strada un uomo, descritto come presumibilmente nordafricano, le ha strappato la collana dal collo ed è fuggito dentro la stazione salendo poi su un treno in arrivo.

Sul posto è stata chiamata anche l’ambulanza ma la donna ha detto di stare bene e ha rifiutato le cure. Lo scippatore ha fatto perdere le sue tracce. Al vaglio della polizia le telecamere di sorveglianza della stazione.